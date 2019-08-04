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04 августа 2019, воскресенье, 14:03 269
Общество 2019-08-04T14:30:01+03:00
Українські Новини
В Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури

В Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 7:00 воскресенья (4 августа) 40 населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях обесточены в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"В ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15", - сказано в нем.

В частности, в течение 3-4 августа в результате интенсивных осадков и накопления большого количества дождевой воды возникали случаи подтоплений домохозяйств и подвалов в Арцизском, Овидиопольском районах и Одессе.

Всего за сутки подразделениями ГосЧС осуществлено 11 выездов на откачку воды, 4 выезда для буксировки автотранспорта и перевозки людей, 5 выездов для распилки и уборка деревьев.

Служба привлекла 90 человек личного состава и 20 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, 4 августа на востоке и юге Украины облачно, сильный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

В июле также были опубликованы кадры смерча, пронесшегося над одесским пляжем.

Больше новостей о: Одесская область Непогода ГосЧС Обесточивание населенных пунктов

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