Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води

З 20 серпня водоканали України можуть перейти на погодинну подачу води через брак коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств. Про це на конференції заявила віце-президент асоціації "Укрводоканалекологія" Ольга Бабій, пише прес-служба асоціації.

"НКРЕКП регулює діяльність ста водоканалів України. Піднявши вартість тарифу на передачу для Укренерго, НКРЕКП не підняла вартість води та каналізації. Зараз всі водоканали країни зазнали збитків у розмірі близько 200 млн грн - за один місяць", - сказала Бабій.

Бабій зазначила, оскільки електроенергія для водоканалів у липні подорожчала на 25%, коштів для розрахунків у серпні вже не буде.

"Водоканали і теплокомуненерго почнуть відключати від споживання електроенергії. 100% водоканалів, яким встановлює тарифи НКРЕКП, щодня несуть величезні збитки", - зазначила Бабій.

За словами Бабій, у водоканалів повинна бути можливість купувати дешеву електроенергію або тариф треба підняти на 20% - це компенсує витрати на електроенергію та заробітну плату.

"Якщо не піднімати тариф на 20%, що ми пропонуємо? У рамках ринку є компанія "Гарантований покупець", яка купує електроенергію у "Енергоатома" за ціною 57 коп. за кВт-год, а в Укргідроенерго - по 70 коп. за кВт-год, а продає населенню за ціною 1,68 грн, отримуючи надприбутки. Ми запропонували водоканали і електроенергію зробити споживачами електроенергії за 1,68 грн. Тоді немає необхідності піднімати тарифи на 20%, він може зрости на 10% за рахунок коригування заробітної плати. Але НКРЕКП і уряд зробили все, щоб водоканали купували електроенергію за ціною 2,20 грн за кВт-год. - це на 30% більше від тих можливостей, які є на ринку. Така ж ситуація у тепловиків", - додала Бабій.

Крім того, Бабин прогнозує, що в серпні деякі водоканали можуть перейти на погодинну подачу води.

"Якщо ситуація не буде вирішена шляхом законодавчого регулювання до 20 серпня, ми будемо мати відключення від електрики водоканалів, а як наслідок - техногенні аварії. Національна комісія повинна сказати, що вона буде робити: встановлювати тариф або коригувати. Вона мовчить вже місяць", - сказала Бабій.

Як повідомляли Українські Новини, "Укргідроенерго" працює в аварійному режимі після введення нового енергоринку.

Також в Лисичанську буря залишила без води 27 тисяч осіб.

Раніше в Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання.