В Лисичанске буря оставила без воды 27 тысяч человек

В Лисичанске Луганской области из-за непогоды обесточены две насосные станции. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. \r\nВследствие этого 27 тыс. абонентов остались без воды. \r\nСтоит отметить, что от непогоды пострадали люди еще в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. Сильный ветер повалил деревья. Спасатели убрали 81 дерево и откачали 5 тыс. 536 куб. м воды. А в Николаевской и Днепропетровской областях они отбуксировали 20 автомобилей. \r\n"Для ликвидации последствий непогоды от ГосЧС были привлечены 291 человек л\/с и 75 единиц техники", - говорится в сообщении. \r\nКак сообщали Українські Новини, в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги.\r\nТем временем в Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури.