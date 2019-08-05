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05 августа 2019, понедельник, 09:02 72
Происшествия 2019-08-05T09:02:32+03:00
Українські Новини
В Лисичанске буря оставила без воды 27 тысяч человек

В Лисичанске буря оставила без воды 27 тысяч человек

Сильный ветер повалил деревья. Фото: vechorka.ru
Сильный ветер повалил деревья. Фото: vechorka.ru

В Лисичанске Луганской области из-за непогоды обесточены две насосные станции. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС

Вследствие этого 27 тыс. абонентов остались без воды. 

Стоит отметить, что от непогоды пострадали люди еще в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. Сильный ветер повалил деревья. Спасатели убрали 81 дерево и откачали 5 тыс. 536 куб. м воды. А в Николаевской и Днепропетровской областях они отбуксировали 20 автомобилей. 

"Для ликвидации последствий непогоды от ГосЧС были привлечены 291 человек л/с и 75 единиц техники", - говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги.

Тем временем в Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури.

Больше новостей о: Ливень Буря Непогода Лисичанск Насосная станция

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