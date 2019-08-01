"Укргидроэнерго" работает в аварийном режиме после введения нового энергорынка

Государственная энергогенерирующая компания "Укргидроэнерго" заявляет о получении убытков в результате исполнения указаний диспетчеров национальной энергетической компании "Укрэнерго" о работе в аварийном режиме.

Об этом говорится в письме "Укргидроэнерго" в адрес "Укрэнерго", которое имеется в распоряжении Українських Новин.

Согласно ему, диспетчеры "Укрэнерго" дают команды "Укргидроэнерго" под грифом "Аварийно", при этом ни предаварийного, ни аварийного режима в системе передачи "Укрэнерго" не было введено.

"Поэтому возникают сомнения касательно корректности дачи команд диспетчером "Укрэнерго" под грифом "аварийно" на изменение нагрузки на гидроэлектростанциях (ГЭС) и гидроаккумулирующих станциях (ГАЭС) "Укргидроэнерго", особенно учитывая то, что на совещании Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщалось, что аварийные команды на изменение нагрузки энергоблоков тепловых электростанций (ТЭС) практически не давались", - говорится в письме.

Отмечается, что на совещании, которое прошло 29 июля в "Укрэнерго", выяснилось, что команды диспетчера "Укрэнерго" на смену нагрузки ГЭС и ГАЭС для ручного вторичного регулирования частоты и мощности, а также аварийные команды не учитывались в системе Market Managment System (MMS), вследствие чего обозначенная система фиксирует небалансы по "Укргидроэнерго", что вопреки правилам рынка приводит к убыткам компании.

Также по состоянию на 30 июля были нарушены уровни верхних бьефов Киевского и Кременчугского водохранилищ.

Кроме того, работа ГЭС в ночной период из-за отсутствия резервов на балансирующую энергию на ТЭС и разгрузки ГЭС ниже планового графика в дневной период в результате некорректных предельных цен на балансирующем рынке приводит к тому, что "Укргидроэнерго" несет дополнительные убытки, исполняя команды диспетчера "Укрэнерго".

"Учитывая вышесказанное "Укргидроэнерго" обращается к "Укрэнерго" с требованием пересчитать небалансы для "Укргидроэнерго" за июль 2019 года, а также компания отмечает невозможность предоставления услуг по автоматическому и ручному вторичному регулированию частоты и мощности с 1 августа на бездоговорных и бесплатных основаниях", - подытожено в письме.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Укрэнерго" заявляло, что средневзвешенная цена на электроэнергию для промышленности выросла на 29% до 2 090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.

100% акций "Укргидроэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

В состав "Укргидроэнерго" входят Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС, Днистровская ГЭС, Днистровская ГАЭС и Каховская ГЭС, общая установленная мощность которых составляет 5,745 ГВт.

В Украине с 1 июля запущен новый рынок электрической энергии.