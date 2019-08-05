підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 17:44 42
Силові структури 2019-08-05T19:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив командувача ООС Сирського

Зеленський звільнив командувача ООС Сирського

Олександр Сирський. Фото: Міноборони
Олександр Сирський. Фото: Міноборони

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Об'єднаними силами Олександра Сирського, який цю обіймав посаду з травня 2019, і призначив його командувачем Сухопутними військами Збройних сил.

Про це йдеться в указах №576-578 від 5 серпня, передають Українські Новини.

У той же час Президент звільнив з посади командувача Сухопутними військами Сергія Попко.

Генерал-полковник Попко обіймав цю посаду з березня 2016 року, а до цього був керівником антитерористичної операції.

Сирський - генерал-лейтенант, був командувачем ООС з 6 травня.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня, на наступний день після своєї інавгурації, Зеленський призначив начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака замість Віктора Муженка.

Більше новин про: ООС Володимир Зеленський звільнення Олександр Сирський

Архів
Новини
Порошенко в червні зустрічався з Коломойським, - Бутусов 19:46
"Платформа" Бойка вимагає від ЦВК проведення перевиборів в окрузі №50 19:22
Сніг під Києвом влітку. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk
Фото дня: Під Києвом посеред літа випав сніг 19:06
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Зеленський призначив новим командувачем ООС начальника "Півночі" 17:48
більше новин
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Нацполіція придумала спосіб боротьби з неугодними ЗМІ, - сайт "Кореспондент" 12:47
більше новин
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
Британія просить переглянути членство Росії в ПАРЄ через порушення прав людини 08:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok