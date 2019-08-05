Зеленський звільнив командувача ООС Сирського

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Об'єднаними силами Олександра Сирського, який цю обіймав посаду з травня 2019, і призначив його командувачем Сухопутними військами Збройних сил.

Про це йдеться в указах №576-578 від 5 серпня, передають Українські Новини.

У той же час Президент звільнив з посади командувача Сухопутними військами Сергія Попко.

Генерал-полковник Попко обіймав цю посаду з березня 2016 року, а до цього був керівником антитерористичної операції.

Сирський - генерал-лейтенант, був командувачем ООС з 6 травня.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня, на наступний день після своєї інавгурації, Зеленський призначив начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака замість Віктора Муженка.