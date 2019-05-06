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06 мая 2019, понедельник, 16:38 418
Силовые структуры 2019-05-06T16:53:35+03:00
Українські Новини
Порошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева

Порошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева

Президент Петр Порошенко назначил командующим операции Объединенных сил (ООС) Александра Сырского вместо Сергея Наева.

Об этом Порошенко сообщил в Донецкой области, передают Українськi Новини.

"По предложению министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко было принято решение о ротации руководства ООС и я принял решение поддержать решение Минобороны и назначить Александра Сырского руководителем ООС", - сказал Президент.

До этого Сырский занимал должность замглавы Генштаба, принимал активное участие в Антитеррористической операции на Донбассе и  возглавлял АТО.

Как сообщали Українськi Новини, Наев занимал должность командующего ООС с марта 2018 года.

Также с 30 апреля 2018 года вместо АТО на территории Донбасса проводится Операция объединенных сил (ООС).

Закон об обеспечении суверенитета на Донбассе вступил в силу.

Кроме того, Порошенко попросил прощения за предвыборное обещание завершить АТО за часы.

Больше новостей о: Ротация ООС Петр Порошенко Сергей Наев Александр Сырской командующий ООС

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