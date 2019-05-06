Порошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева

Президент Петр Порошенко назначил командующим операции Объединенных сил (ООС) Александра Сырского вместо Сергея Наева.

Об этом Порошенко сообщил в Донецкой области, передают Українськi Новини.

"По предложению министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко было принято решение о ротации руководства ООС и я принял решение поддержать решение Минобороны и назначить Александра Сырского руководителем ООС", - сказал Президент.

До этого Сырский занимал должность замглавы Генштаба, принимал активное участие в Антитеррористической операции на Донбассе и возглавлял АТО.

Как сообщали Українськi Новини, Наев занимал должность командующего ООС с марта 2018 года.

Также с 30 апреля 2018 года вместо АТО на территории Донбасса проводится Операция объединенных сил (ООС).

Закон об обеспечении суверенитета на Донбассе вступил в силу.

Кроме того, Порошенко попросил прощения за предвыборное обещание завершить АТО за часы.