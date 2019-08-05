Офіс Зеленського задумався, що робити з закінченням транзитного контракту "Нафтогазу" із "Газпромом"

В Офісі Президента України (ОПУ) ведеться робота щодо вивчення ситуації з закінченням контракту між Національною акціонерною компанією (НАК) "Нафтогаз України" та Публічним акціонерним товариством (ПАТ) "Газпром" (Росія) з транзиту російського газу через територію України.

Про це йдеться у відповіді за підписом керівника Офісу Андрія Богдана на офіційне звернення Українських Новин щодо порушень підрозділами ОПУ норм Закону України "Про доступ до публічної інформації". Раніше в ОПУ відмовилися надавати будь-яку інформацію про існуючої роботу і двосторонні переговори з даної проблематики.

"Інформуємо, що з липня 2019 року в Офісі Президента України ведеться робота з вивчення ситуації, яка склалася в зв'язку з закінченням контракту між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром", за результатами якої буде розроблена спільна державна позиція", - вказано в документі.

Також у відповіді уточнюється, що в підготовлених до візиту Президента Володимира Зеленського до Німеччини матеріалах була відображена переговорна позиція України щодо тристоронніх консультацій "Україна - Європейський Союз - Росія" з питання транзиту газу після 2019 року, які проводяться на політичному та експертних рівнях.

Попередні ж відмови ОПУ надавати відповіді на питання про переговори, що ведуться, і зустрічі у відповіді пояснили відсутністю даних в базах ОПУ. "На момент підготовки відповіді на Ваш запит в реєстраційно-довідкової базі вхідної, вихідної і нормативно-розпорядчої документації за наведеними в запиті ключові слова документів, які відповідали б запитуваній інформації, не було виявлено", - йдеться у відповіді.

18 червня 2019 року, перебуваючи в Німеччині, Президент Зеленський публічно заявив, що йому відома проблема із завершенням дії договору з РФ про постачання газу. При цьому він повідомив представникам ЗМІ, про те що з цього питання ведуться переговори, як й про свою участь та інформованість про хід переговорів. "Зараз ми ведемо переговори, і я вважаю, що найближчим часом наші групи сядуть, і, я впевнений, що ми домовимося", - заявив він.

19 червня Українські Новини звернулися до Офісу Президента з інформаційним запитом: чи проводив і з ким саме зустрічі або телефонні переговори з даної тематики сам Президент? Чи давав доручення або директиви на ведення таких переговорів уповноваженим особам або організаціям? А також чи отримував вхідні повідомлення про ведення переговорів з РФ або з російським газовим монополістом компанією "Газпром" та їх результати від третіх осіб і організацій?

Хоча всі зазначені дії фіксуються в Офісі Президента в установленому порядку, а сам запит був оформлений в повній відповідності з нормами чинного законодавства, в ОПУ відмовилися його розглядати. "Ваш лист ... не може розглядатися як запит на інформацію, оскільки не відповідає нормам Закону "Про доступ до публічної інформації", - було вказано у відповіді. При цьому, всупереч вимогам закону, у відповіді не уточнюється, в чому саме чиновники президентського Офісу вбачають невідповідність форми запиту або включених до нього питань.

Українські Новини оскаржили дії чиновників ОПУ у керівництва органу в рамках досудового реагування, як передбачено нормами Закону "Про доступ до публічної інформації".

З 1 січня 2020 року закінчується термін дії договору на транзит російського газу територією України, який приносить Україні 3 млрд доларів на рік.

В ході 21-го саміту "Україна-ЄС" Президент Зеленський заявив, що виступає за проведення наступного раунду тристоронніх переговорів по транзиту газу в вересні, як раніше запропонувала російська сторона.

У той же час, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк заявив, що переговори з Росією з питання транзиту газу після 2019 року пройдуть після формування нового складу Кабінету Міністрів. "Ці переговори пройдуть після того, коли буде сформований новий склад Кабміну. ​​Наприклад, буде призначений новий міністра енергетики та вугільної промисловості, який буде відповідати за процес переговорів", - сказав Данилюк. Також він додав, що для України важливо зберегти транзит, так як це питання отримання державним бюджетом близько 3 млрд доларів на рік, а також це питання функціонування української газотранспортної системи (ГТС).