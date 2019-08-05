Офіс Зеленського задумався, що робити з закінченням транзитного контракту "Нафтогазу" із "Газпромом"

В Офісі Президента України (ОПУ) ведеться робота щодо вивчення ситуації з закінченням контракту між Національною акціонерною компанією (НАК) "Нафтогаз України" та Публічним акціонерним товариством (ПАТ) "Газпром" (Росія) з транзиту російського газу через територію України.\r\nПро це йдеться у відповіді за підписом керівника Офісу Андрія Богдана на офіційне звернення Українських Новин щодо порушень підрозділами ОПУ норм Закону України "Про доступ до публічної інформації". Раніше в ОПУ відмовилися надавати будь-яку інформацію про існуючої роботу і двосторонні переговори з даної проблематики.\r\n"Інформуємо, що з липня 2019 року в Офісі Президента України ведеться робота з вивчення ситуації, яка склалася в зв'язку з закінченням контракту між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром", за результатами якої буде розроблена спільна державна позиція", - вказано в документі.\r\nТакож у відповіді уточнюється, що в підготовлених до візиту Президента Володимира Зеленського до Німеччини матеріалах була відображена переговорна позиція України щодо тристоронніх консультацій "Україна - Європейський Союз - Росія" з питання транзиту газу після 2019 року, які проводяться на політичному та експертних рівнях.\r\nПопередні ж відмови ОПУ надавати відповіді на питання про переговори, що ведуться, і зустрічі у відповіді пояснили відсутністю даних в базах ОПУ. "На момент підготовки відповіді на Ваш запит в реєстраційно-довідкової базі вхідної, вихідної і нормативно-розпорядчої документації за наведеними в запиті ключові слова документів, які відповідали б запитуваній інформації, не було виявлено", - йдеться у відповіді.\r\n\r\n18 червня 2019 року, перебуваючи в Німеччині, Президент Зеленський публічно заявив, що йому відома проблема із завершенням дії договору з РФ про постачання газу. При цьому він повідомив представникам ЗМІ, про те що з цього питання ведуться переговори, як й про свою участь та інформованість про хід переговорів. "Зараз ми ведемо переговори, і я вважаю, що найближчим часом наші групи сядуть, і, я впевнений, що ми домовимося", - заявив він.\r\n19 червня Українські Новини звернулися до Офісу Президента з інформаційним запитом: чи проводив і з ким саме зустрічі або телефонні переговори з даної тематики сам Президент? Чи давав доручення або директиви на ведення таких переговорів уповноваженим особам або організаціям? А також чи отримував вхідні повідомлення про ведення переговорів з РФ або з російським газовим монополістом компанією "Газпром" та їх результати від третіх осіб і організацій?\r\nХоча всі зазначені дії фіксуються в Офісі Президента в установленому порядку, а сам запит був оформлений в повній відповідності з нормами чинного законодавства, в ОПУ відмовилися його розглядати. "Ваш лист ... не може розглядатися як запит на інформацію, оскільки не відповідає нормам Закону "Про доступ до публічної інформації", - було вказано у відповіді. При цьому, всупереч вимогам закону, у відповіді не уточнюється, в чому саме чиновники президентського Офісу вбачають невідповідність форми запиту або включених до нього питань.\r\nУкраїнські Новини оскаржили дії чиновників ОПУ у керівництва органу в рамках досудового реагування, як передбачено нормами Закону "Про доступ до публічної інформації".\r\nЗ 1 січня 2020 року закінчується термін дії договору на транзит російського газу територією України, який приносить Україні 3 млрд доларів на рік.\r\nВ ході 21-го саміту "Україна-ЄС" Президент Зеленський заявив, що виступає за проведення наступного раунду тристоронніх переговорів по транзиту газу в вересні, як раніше запропонувала російська сторона.\r\nУ той же час, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк заявив, що переговори з Росією з питання транзиту газу після 2019 року пройдуть після формування нового складу Кабінету Міністрів. "Ці переговори пройдуть після того, коли буде сформований новий склад Кабміну. Наприклад, буде призначений новий міністра енергетики та вугільної промисловості, який буде відповідати за процес переговорів", - сказав Данилюк. Також він додав, що для України важливо зберегти транзит, так як це питання отримання державним бюджетом близько 3 млрд доларів на рік, а також це питання функціонування української газотранспортної системи (ГТС).