Спека перевалить за +30 і принесе посуху: синоптик дала попередній прогноз на тиждень

Після різкого похолодання в Україну йде підвищення температури повітря, яка перевалить за +30 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"До нас іде потепління! Вже з вівторка повітря почне прогріватися, завтра очікується +20...+27 градусів, лише на півночі і північному сході ще затримаються +19...+22 градуси", - повідомила Діденко.

Після - температура буде підійматися ще вище і в середині тижня перевалить за +30 градусів.

Дощі у вівторок, 6 серпня, вірогідні на заході України, невеликі опади можливі у Луганській області. Однак у більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Вітер буде південно-західним, 5-10 м/с - штормових поривів не очікується ні в одному регіоні.

У Києві 6 серпня - сонячна, суха, помірно тепла погода - синоптична "золота середина". Синоптик порадила тримати вночі пледи недалеко, але вдень повітря вже почне прогріватися.

У вівторок в столиці очікується +23..+25 градусів.

"В середині тижня ви себе не впізнаєте - від ледь не пуховиків вчорашніх знову стрибнуть на вас з шафи бретельки, рівний гул кондиціонерів, шовк, льон, сатин і м'яка віскоза - прийде спека!", - розповіла синоптик.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

Тим часом робочий тиждень почався дощами з поривами вітру, місцями похолоднішало до +4.