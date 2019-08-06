Спека перевалить за +30 і принесе посуху: синоптик дала попередній прогноз на тиждень

Після різкого похолодання в Україну йде підвищення температури повітря, яка перевалить за +30 градусів.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"До нас іде потепління! Вже з вівторка повітря почне прогріватися, завтра очікується +20...+27 градусів, лише на півночі і північному сході ще затримаються +19...+22 градуси", - повідомила Діденко.\r\nПісля - температура буде підійматися ще вище і в середині тижня перевалить за +30 градусів.\r\nДощі у вівторок, 6 серпня, вірогідні на заході України, невеликі опади можливі у Луганській області. Однак у більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Вітер буде південно-західним, 5-10 м\/с - штормових поривів не очікується ні в одному регіоні.\r\nУ Києві 6 серпня - сонячна, суха, помірно тепла погода - синоптична "золота середина". Синоптик порадила тримати вночі пледи недалеко, але вдень повітря вже почне прогріватися.\r\nУ вівторок в столиці очікується +23..+25 градусів.\r\n"В середині тижня ви себе не впізнаєте - від ледь не пуховиків вчорашніх знову стрибнуть на вас з шафи бретельки, рівний гул кондиціонерів, шовк, льон, сатин і м'яка віскоза - прийде спека!", - розповіла синоптик.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптики спрогнозували погоду на три місяці.\r\nТим часом робочий тиждень почався дощами з поривами вітру, місцями похолоднішало до +4.