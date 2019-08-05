Естонія не визнає російські паспорти жителів Донбасу

Міністерство закордонних справ Естонії ухвалив рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька і Луганська паспорти Російської Федерації. Про це йдеться на сайті міністерства.

За словами міністра Урмаса Рейнсалу, це рішення естонської сторони є відповіддю на підписаний у квітні президентом Російської Федерації Володимиром Путіним указ про надання мешканцям Донецької та Луганської областей російського громадянства в спрощеному порядку.

"Надання жителям Східної України російського громадянства в спрощеному порядку є ще однією спробою підірвати суверенітет України і закріпити нинішню нестабільну ситуацію у сфері безпеки на Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення в Естонії висловлює наше принципове засудження подібних прагнень Росії", - заявив він.

Нагадаємо, що ЄС буде відмовляти у шенгенських візах кримчанам, які отримали паспорт після анексії.

24 квітня Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів окупованих територій Донбасу.

Тим часом Канада заборонить в'їзд для жителів Донбасу з російськими паспортами.