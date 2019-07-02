Украинцы стали чаще покупать новые легковые автомобили в июне

В июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 продажи новых легковых автомобилей в Украине повысились на 12% до 7,3 тыс. единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В первый летний месяц украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей... Таким образом, июньский спрос на новые авто вырос на 12% относительно прошлого года", - сказано в нем.

Согласно сообщению, лидерскую позицию на рынке продолжает сохранять за собой Toyota - в июне новые автомобили этой японской марки получили 1 259 украинских регистрационных номеров.

На втором месте Renault – 1 084 авто этой марки пополнили украинский автопарк.

Третью ступень июньского рейтинга заняла KIA, за автомобили которой своими кошельками проголосовали 535 покупателей, что на 18% больше, чем годом ранее.

Четвертая позиция у Nissan – 467 авто.

Замыкает пятерку лидеров месяца Hyundai – 447 авто.

Всего за шесть месяцев текущего года в Украине свою первую регистрацию прошли чуть более 39,5 тыс. новых легковых авто, разница с первым полугодием прошлого года составила всего 13 автомобилей, в пользу нынешнего года.

Лучший результат в 1-м полугодии 2019 года продемонстрировала Renault, в активе которой 5 719 регистрационных номеров.

По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года реализация новых легковых автомобилей этой марки выросла почти в 1,5 раза.

Toyota, спрос на автомобили которой увеличился на 13%, заняла вторую строчку рейтинга с показателем 5 646 зарегистрированных машин.

Маркой №3 на украинском рынке стала Kia.

С начала года свой выбор на автомобилях этой корейской марки остановили 3 320 автомобилистов.

Относительно аналогичного периода прошлого года популярность Kia в Украине выросла на 83%.

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам первого полугодия 2019 года стал автомобиль Kia Sportage.

В зачете этой модели 2 479 новых регистраций.

Как сообщали Українськi Новини, в мае украинцы также стали покупать больше автомобилей. Ранее продажи легковых авто в Украине снизились на 4% за месяц.

Также мошенники обокрали украинцев на 10 млн гривен при продаже автомобилей.