З вівторка в Україну почне повертатися спека: прогноз погоди

У той час, як тиждень зустрів українців різким похолоданням, 6 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Вінницькій області +23...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

5 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, робочий тиждень почався дощами з поривами вітру, місцями похолоднішало до +4.

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