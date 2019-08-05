З вівторка в Україну почне повертатися спека: прогноз погоди

У той час, як тиждень зустрів українців різким похолоданням, 6 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +20...+27 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Вінницькій області +23...+28 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+27 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\n5 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, робочий тиждень почався дощами з поривами вітру, місцями похолоднішало до +4.\r\nТакож розповіла синоптик, коли повернеться тепло.