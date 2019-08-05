Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары

С понедельника, 5 августа, циклон, который бушует в большей части Украины, начнет отходить, а 6-7 августа уже потеплеет.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Ветер уже утихнет, будет переходить в умеренный и даже незначительный. Разве что на востоке Украины какой-то западный отголосок его останется. Будьте осторожны особенно у берегов и в море", - предупредила синоптик.\r\nПри этом дожди в понедельник будут слабохарактерными - то локальные, то с грозами, а при грозах на юге и юго-востоке могут быть кратковременными и резко исчезать. До умеренных дождей может дойти в западных областях. В Одесской области осадков не предвидится.\r\n5 августа еще будет довольно холодно, температура в Украине подниматься ближайшие дни не будет.\r\nВ большинстве областей Украины предусматривается днем +17...+24 градуса, на юге и на Закарпатье до +26 градусов. \r\n"В Киеве понедельник будет бодрить так, что придется греться пробежками по маршрутками и, возможно, даже в автомобиле утром включать печку. Потому что ночью и утром в столице предполагается +10...+11 градусов. Днем небогатые +20 градусов", - сообщила Диденко.\r\nОднако день в столице обещает быть солнечным и без существенных осадков. Ветер в Киеве также утихнет - порывы отдельные останутся, однако уже без штормовых.\r\n"И главная синоптическая новость грядущей недели! Со вторника-среды в Украине ожидается существенное потепление!", - рассказала синоптик.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, рабочая неделя начнется дождями с порывами ветра, местами похолодает до +4.\r\nТем временем синоптик рассказала, когда вернется тепло.