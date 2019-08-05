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05 серпня 2019, понеділок, 12:13 15
Події 2019-08-05T15:00:03+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати підпал будинку бізнесмена в Рівному

Поліція почала розслідувати підпал будинку бізнесмена в Рівному

Поліція почала розслідувати підпал будинку бізнесмена на вул. Буковинській у Рівному. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.

Пожежа почалася 5 серпня близько 2:00.

Слідчо-оперативна група встановила, що один з триповерхових котеджів комплексу забудови належить уродженцю Рівному, який близько десяти років проживає за кордоном.

Невідомий здійснив підпал автомобільних шин під вхідними дверима, в результаті чого були пошкоджені двері, зелені насадження, фасад, а також кухня та натяжна стеля всередині приміщення на першому поверсі.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу поліцейські почали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу.

З місця події слідчі вилучили пожежний сміття, а також залишки пально-мастильних речовин.

В рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини події, осіб, зокрема опитують осіб, які доглядали за будинком.

За даними Українських Новин, мова йде про будинок бізнесмена Віктора Назарука, який проживає в Чехії.

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня поліція почала розслідувати вибух у дворі будинку бізнесмена Юрія Юхимчука в місті Рівне.

15 липня невідомі розбили скло і прикріпили страйкбольну гранату до ручки автомобіля кандидата в депутати Верховної Ради в Рівненській області.

7 червня поліція затримала чоловіка з гранатою на одній з центральних вулиць Рівного.

 
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