Неизвестные прикрепили страйкбольную гранату к автомобилю кандидата в депутаты Рады в Ровенской области

Неизвестные разбили стекло и прикрепили страйкбольную гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады в Ровенской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.\r\nВ полицию 15 июля около 8:30 поступило сообщение от 30-летней жительнице Дубно (Ровенская область) о поврежденном лобовом стекли и привязанной гранате на ручке двери принадлежащего ей автомобиля Peugeot 5008, которым пользуется ее 31-летний муж, являющийся кандидатом в депутаты Рады.\r\nАвтомобиль был припаркован во дворе многоэтажки на улице Михаила Грушевского в Дубно.\r\nСледственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела полиции области по результатам осмотра на месте происшествия обнаружили, что к ручке водительской двери неизвестные прикрепили пиротехническое изделие в виде страйкбольной гранаты.\r\nГраната отправлена для проведения экспертизы.\r\nКроме того, установлено, что в транспортном средстве было повреждено лобовое стекло.\r\nПо факту совершения хулиганских действий решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.\r\nПо данным Українських Новини, речь идет о кандидате в депутаты от партии "Свобода" в округе N154 Владимире Ткачуке.\r\nКак сообщали Українські Новини, в мае полиция начала расследовать сожжение автомобиля Toyota RAV4, который арендовал секретарь Ровенского городского совета 44-летний Сергей Паладийчук.