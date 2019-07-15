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15 июля 2019, понедельник, 17:20 128
Происшествия 2019-07-15T17:24:47+03:00
Українські Новини
Неизвестные прикрепили страйкбольную гранату к автомобилю кандидата в депутаты Рады в Ровенской области

Неизвестные прикрепили страйкбольную гранату к автомобилю кандидата в депутаты Рады в Ровенской области

Неизвестные разбили стекло и прикрепили страйкбольную гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады в Ровенской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.

В полицию 15 июля около 8:30 поступило сообщение от 30-летней жительнице Дубно (Ровенская область) о поврежденном лобовом стекли и привязанной гранате на ручке двери принадлежащего ей автомобиля Peugeot 5008, которым пользуется ее 31-летний муж, являющийся кандидатом в депутаты Рады.

Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки на улице Михаила Грушевского в Дубно.

Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела полиции области по результатам осмотра на месте происшествия обнаружили, что к ручке водительской двери неизвестные прикрепили пиротехническое изделие в виде страйкбольной гранаты.

Граната отправлена для проведения экспертизы.

Кроме того, установлено, что в транспортном средстве было повреждено лобовое стекло.

По факту совершения хулиганских действий решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.

По данным Українських Новини, речь идет о кандидате в депутаты от партии "Свобода" в округе N154 Владимире Ткачуке.

Как сообщали Українські Новини, в мае полиция начала расследовать сожжение автомобиля Toyota RAV4, который арендовал секретарь Ровенского городского совета 44-летний Сергей Паладийчук.

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