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16 июля 2019, вторник, 17:07 80
Происшествия 2019-07-16T19:30:03+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать взрыв во дворе бизнесмена в Ровно

Полиция начала расследовать взрыв во дворе бизнесмена в Ровно

Полиция начала расследовать взрыв во дворе дома бизнесмена Юрия Юхимчука в городе Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

В полицию поступило сообщение от Юхимчука, что 15 июля на территории его хозяйства на улице Ботанической произошел взрыв.

По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела полиции установили, что неизвестный, находясь у ворот двора, бросил в сторону дома гранату РГД-5.

Ее обломки направили на экспертизу.

Также с места происшествия изъяли запал к боеприпаса.

Следственно-оперативная группа установила, что в результате взрыва поврежден фасад дома, гаражные роллетные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе.

На момент преступления в доме находились сам бизнесмен и его жена.

Никто из них не пострадал.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Юрий Юхимчук - совладелец нескольких крупных предприятий в Ровенской области,

В частности, "Ровно-Мука" и "Воловиково".

Как сообщали Українські Новини, 15 июля неизвестные разбили стекло и прикрепили страйкбольную гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады в Ровенской области.

7 июня полиция задержала мужчину с гранатой на одной из центральных улиц Ровно.

Полиция устанавливает лиц, бросивших 21 мая гранату РГД-5 в дом 45-летнего бизнесмена Олега Каштана в Ривне.

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