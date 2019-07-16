Полиция начала расследовать взрыв во дворе бизнесмена в Ровно

Полиция начала расследовать взрыв во дворе дома бизнесмена Юрия Юхимчука в городе Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.\r\nВ полицию поступило сообщение от Юхимчука, что 15 июля на территории его хозяйства на улице Ботанической произошел взрыв.\r\nПо результатам осмотра работники взрывотехнического отдела полиции установили, что неизвестный, находясь у ворот двора, бросил в сторону дома гранату РГД-5.\r\nЕе обломки направили на экспертизу.\r\nТакже с места происшествия изъяли запал к боеприпаса.\r\nСледственно-оперативная группа установила, что в результате взрыва поврежден фасад дома, гаражные роллетные ворота и автомобиль Audi Q7, который был припаркован во дворе.\r\nНа момент преступления в доме находились сам бизнесмен и его жена.\r\nНикто из них не пострадал.\r\nПо данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.\r\nВ ходе досудебного расследования полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.\r\nЮрий Юхимчук - совладелец нескольких крупных предприятий в Ровенской области,\r\nВ частности, "Ровно-Мука" и "Воловиково".\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 июля неизвестные разбили стекло и прикрепили страйкбольную гранату к ручке автомобиля кандидата в депутаты Верховной Рады в Ровенской области.\r\n7 июня полиция задержала мужчину с гранатой на одной из центральных улиц Ровно.\r\nПолиция устанавливает лиц, бросивших 21 мая гранату РГД-5 в дом 45-летнего бизнесмена Олега Каштана в Ривне.