Полиция задержала мужчину с гранатой в Ровно

Полиция задержала мужчину с гранатой на одной из улиц Ровно.Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Граната была изъята во время поверхностной проверки 40-летнего мужчины на одной из улиц города.

Во время проверки документов правоохранители обнаружили у мужчины гранату РГД-5.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 7 июня полиция задержала мужчину с гранатой в Днепровском районе Киева.