Полиция задержала мужчину с гранатой в Ровно

Полиция задержала мужчину с гранатой на одной из улиц Ровно.Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.\r\nГраната была изъята во время поверхностной проверки 40-летнего мужчины на одной из улиц города.\r\nВо время проверки документов правоохранители обнаружили у мужчины гранату РГД-5.\r\nРешается вопрос о возбуждении уголовного производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 июня полиция задержала мужчину с гранатой в Днепровском районе Киева.