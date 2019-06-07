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07 июня 2019, пятница, 20:32 58
Происшествия 2019-06-07T20:33:24+03:00
Українські Новини
Полиция задержала мужчину с гранатой в Ровно

Полиция задержала мужчину с гранатой в Ровно

Полиция задержала мужчину с гранатой на одной из улиц Ровно.Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Граната была изъята во время поверхностной проверки 40-летнего мужчины на одной из улиц города.

Во время проверки документов правоохранители обнаружили у мужчины гранату РГД-5.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 7 июня полиция задержала мужчину с гранатой в Днепровском районе Киева.

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