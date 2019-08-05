Двоє одіозних "слуг народу" виступили проти системи "Великого брата" в Раді

Блогер і письменник Максим Бужанський і журналіст Олександр Дубинський, які виграли вибори в Раду по мажоритарних округах від "Слуга народу", виступили проти впровадження системи "Великий брат", яку запропонував ввести їх однопартієць Давид Арахамія. Про це обидва заявили у своїх блогах на Facebook і YouTube, повідомляє "Страна".

На думку Бужанського, впровадження системи перетворить депутатів у слухняних роботів. Блогер з сарказмом запропонував не зупинятися на кіберслідкуванні за депутатами і почати замикати їх у собачі будки.

"Що складного? Замкнули на ніч у будки, телефони забрали, погодували. Вранці побудова, видали телефони, строєм провели до парламенту. По дорозі потрібно хором співати якусь пісню, щоб не спілкувалися між собою... Проголосували, вишикувались, і по будках", - написав Бужанський.

Скріншот: max.buzhanskiy/Facebook

Журналісту не сподобалася ідея тотального стеження, взята з класичного роману-антиутопії ХХ століття.

"У романі Оруелла "1984" Великий брат - символ тотального контролю над людьми і нацією. Це тоталітаризм, прообразом якого був у тому числі Сталін. Вже чого-чого, а Сталіна нам в парламенті не хотілося б", - зазначив Дубинський.

Як повідомляли Українські Новини, Дубинський назвав некомпетентним однопартійця від "Слуги народу", а Максим Бужанський пропонує гнати Лігачову і "Детектор медіа" із зустрічей з радником Президента.

Крім того, Бужанський хоче скасувати мовні квоти в ЗМІ.