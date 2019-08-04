Депутат Зеленского предлагает гнать Лигачеву и Детектор медиа со встреч с советником президента

Блогер Максим Бужанский, который прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа", заявил, что Наталью Лигачеву и издание "Детектор медиа" советнику президента Владимиру Бородянскому нужно гнать от себя для того, чтоб "не читать о себе в стиле сельских подражаний одам КПСС". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прочел в сми о встрече советника Президента по вопросам медиа( извиняюсь, если неправильно указал должность) Владимира Бородянского, с представителями медиа. Не знаком с Владимиром, слышал о нем только хорошее, надеюсь, всё получится наилучшим образом. Обратил бы внимание только на одну деталь. Я посмотрел на список тех, кто присутствовал на встрече. И позволю высказать одну мысль. Если вы начинаете что то новое, неважно что, работу с медиа или заварку чашки кофе, начните с главного. Соберите возле себя всех штатных порохоботов. Именно штатных, не каких то там доморощенных любителей. Всех-всех. Собрали? А теперь гоните их нахрен. Всей толпой, пинками. И вот тогда, точно всё получится. Выше всех, судя по тому, что я читал, на этой встрече подпрыгивала Наталья Лигачева. Детектор медиа. Кроме слова медиа после слова детектор, к медиа она больше никакого отношения не имеет, ибо ее не читает непросто никто, а уж совсем никто. В качестве примера медиа способностей Лигачевой, приведу наши пятничные эфиры Народ Против. Как вы знаете, я всегда потом пишу рецензии, мне это интересно. И ее детектор пишет. Каждый раз одно и тоже. На программе было 5 женщин, три женщины, одна женщина, ни одной женщины. И всё. Это ее уровень. Я бы хотел обратить внимание представителей новой власти на то, что Петра Алексеевича эти убогие утопили ровно в той же степени, что и он себя сам. Гоните их, как чумных, если не хотите читать о себе в стиле сельских подражаний одам КПСС", - написал Бужанский.

Напомним, что ранее Бужанский обещал разоблачить коррупцию Вятровича и его жены в Институте национальной памяти.

Также он хочет отменить языковые квоты в СМИ.