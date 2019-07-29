подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 июля 2019, понедельник, 10:03 931
Верховная Рада и партии 2019-07-29T10:33:40+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народа" хочет отменить языковые квоты в СМИ

Депутат "Слуги народа" хочет отменить языковые квоты в СМИ

Максим Бужанский. Фото:
Максим Бужанский. Фото: "Cтрана"

Блогер Максим Бужанский, который прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа", хочет отменить языковые квоты для средств массовой информации, поскольку их владельцы ведут частный бизнес и, по его мнению, могут делать это на любом языке в то время, как Зеленский за сохранение квот на украинский язык, но допускает их изменение.

Об этом Бужанский сообщил в интервью интернет-изданию "Страна", передают Українські Новини.

"Я бы отменил языковые квоты для СМИ вообще. Дело в том, что это частный бизнес. Если у вас есть свой телеканал, и вы не нарушаете законы, то разговаривайте на любом языке. У нас есть половина русскоязычного населения и, так или иначе, они находились в нашей повестке, но власть решила их выгнать и ввела квоты на ТВ", - заявил Бужанский, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он настаивать на пересмотре квотирования в СМИ.

По мнению новоиспеченного депутата, власть отправила к чужой пропаганде своего зрителя и избирателя. 

Бужанский добавил, что не будет голосовать за закон,  повышающий языковые квоты до 100 процентов и мандат он потерять не боится.

"Я вообще ничего не боюсь", - уточнил Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, в АП (теперь - ОП) открестились от заявлений бизнес-партнера Зеленского об отмене закона о языке и пересмотре квот.

Тем временем Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024.

Больше новостей о: СМИ Квоты Языковые квоты Партия "Слуга народа" Максим Бужанский

Архив
Новости
СНБО предложил включить еще одних представителей от Украины в переговоры по транзиту газа 11:05
Меган Маркл выбрала на обложку британского Vogue женщин, которые изменили мир 11:00
САП будет настаивать на взятии Головина под стражу 10:43
Гарантированный покупатель подал в суд Укрэнерго на 1,58 млрд грн 10:41
Депутат Зеленского обещает разоблачить коррупцию Вятровича и его жены в Институте национальной памяти 10:34
больше новостей
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Сегодня День Владимира: значение имени, традиции и народные приметы праздника 06:00
больше новостей
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27 Документ
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
У меня не было слов, даже нецензурных: Зеленский посмотрел видео и требует уволить главу полиции Днепропетровской области 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok