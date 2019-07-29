Депутат "Слуги народа" хочет отменить языковые квоты в СМИ

Блогер Максим Бужанский, который прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа", хочет отменить языковые квоты для средств массовой информации, поскольку их владельцы ведут частный бизнес и, по его мнению, могут делать это на любом языке в то время, как Зеленский за сохранение квот на украинский язык, но допускает их изменение

Об этом Бужанский сообщил в интервью интернет-изданию "Страна", передают Українські Новини.

"Я бы отменил языковые квоты для СМИ вообще. Дело в том, что это частный бизнес. Если у вас есть свой телеканал, и вы не нарушаете законы, то разговаривайте на любом языке. У нас есть половина русскоязычного населения и, так или иначе, они находились в нашей повестке, но власть решила их выгнать и ввела квоты на ТВ", - заявил Бужанский, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он настаивать на пересмотре квотирования в СМИ.

По мнению новоиспеченного депутата, власть отправила к чужой пропаганде своего зрителя и избирателя.

Бужанский добавил, что не будет голосовать за закон, повышающий языковые квоты до 100 процентов и мандат он потерять не боится.

"Я вообще ничего не боюсь", - уточнил Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, в АП (теперь - ОП) открестились от заявлений бизнес-партнера Зеленского об отмене закона о языке и пересмотре квот.

Тем временем Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024.