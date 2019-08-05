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05 серпня 2019, понеділок, 10:41 28
Вибори 2019-08-05T19:45:05+03:00
Українські Новини
Сьогодні ЦВК оголосить результати парламентських виборів

Сьогодні ЦВК оголосить результати парламентських виборів

Центральна виборча комісія (ЦВК) має 5 серпня оголосити підсумки позачергових парламентських виборів депутатів в загальнодержавному та одномандатних виборчих округах. Дата позначена в оприлюдненому на сайті ЦВК календарному плані.

наступного дня після виборів до Верховної Ради 22 липня заступник голови ЦВК Євген Радченко пообіцяв, що підсумки волевиявлення українців будуть оприлюднені у встановлений законодавством України термін. Тобто, не пізніше 15 днів після виборів. Так, згідно з календарним планом, 5 серпня ми дізнаємося остаточний результат парламентських виборів.

Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. При цьому вони увійшли в історію України як вибори з найнижчою явкою громадян, які мають право голосувати. Так, волевиявлення проявили менше половини з них - 49,84%. На виборах у Раду в 2014-му українці голосували трохи активніше - 52,42%.

Також 1 серпня члени ЦВК визнали обраними 153 народних депутати.

Як повідомляли Українські Новини, у "Слуги народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера.

Тим часом явка на вибори Ради становила менше 50%.

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