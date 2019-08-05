У липні квартири в новобудовах Києва здорожчали на 0,9%

У липні порівняно з червнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 0,9%, або на 220 гривень, до 25 988 гривень\/кв. м.\r\nПро це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.\r\nЗ початку року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 5,7%, порівняно з липнем 2018 року - на 9,7%.\r\nЗгідно з повідомленням, на житло економ-класу в липні порівняно з червнем середня ціна зросла на 1,3% до 20 207 гривень\/кв. м, комфорт-класу - на 0,5% до 24 050 гривень\/кв. м.\r\nВ бізнес-класі ціна знизилася на 0,9% до 37 563 гривень\/кв. м, а в преміум-класі - виросла на 0,1% до 56 342 гривень\/кв. м.\r\nТакож повідомляється, що найбільша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 19% від загальної кількості, у Печерському - 14%, у Солом'янському та Шевченківському районах – по 13%, Дарницькому – 12%.\r\nМенша кількість новобудов пропонувалася в Дніпровському районі - 7%, у Святошинському і Деснянському – по 6%, в Оболонському і Подільському районах – по 5%.\r\nВ липні були розпочаті або відновлені продажі квартир в 2 житлових комплексах.\r\nПрипинені або припинені продажі в 6 об'єктах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, до кінця року очікується подальше подорожчання квартир в новобудовах.\r\nУ 1 кварталі 2019 року в Україні було введено в експлуатацію 2,5 млн кв. м житла.