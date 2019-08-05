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05 серпня 2019, понеділок, 10:34 14
Нерухомість 2019-08-05T12:00:02+03:00
Українські Новини
У липні квартири в новобудовах Києва здорожчали на 0,9%

У липні квартири в новобудовах Києва здорожчали на 0,9%

Новобудови. Фото: hyser.com.ua
Новобудови. Фото: hyser.com.ua

У липні порівняно з червнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 0,9%, або на 220 гривень, до 25 988 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

З початку року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 5,7%, порівняно з липнем 2018 року - на 9,7%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в липні порівняно з червнем середня ціна зросла на 1,3% до 20 207 гривень/кв. м, комфорт-класу - на 0,5% до 24 050 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна знизилася на 0,9% до 37 563 гривень/кв. м, а в преміум-класі - виросла на 0,1% до 56 342 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що найбільша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 19% від загальної кількості, у Печерському - 14%, у Солом'янському та Шевченківському районах – по 13%, Дарницькому – 12%.

Менша кількість новобудов пропонувалася в Дніпровському районі - 7%, у Святошинському і Деснянському – по 6%, в Оболонському і Подільському районах – по 5%.

В липні були розпочаті або відновлені продажі квартир в 2 житлових комплексах.

Припинені або припинені продажі в 6 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця року очікується подальше подорожчання квартир в новобудовах.

У 1 кварталі 2019 року в Україні було введено в експлуатацію 2,5 млн кв. м житла.

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