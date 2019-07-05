подписаться на рассылку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 июля 2019, пятница, 09:55 42
Недвижимость 2019-07-05T09:55:30+03:00
Українські Новини
За месяц квартиры в киевских новостройках подорожали на 1,4%

За месяц квартиры в киевских новостройках подорожали на 1,4%

В июне по сравнению с маем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 1,4%, или на 353 гривны, до 25 768 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 8,8%, по сравнению с июнем 2018 года - на 4,8%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в июне по сравнению с маем средняя цена снизилась на 0,01% до 19 945 гривен/кв. м, комфорт-класса - выросла на 2,4% до 23 935 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена повысилась на 1,1% до 37 903 гривен/кв. м, а в премиум-классе - снизилась на 0,8% до 56 311 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 18% от общего количества, в Печерском - 14%, Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах – по 13%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском районе - 7%, в Святошинском и Деснянском – по 6%, в Оболонском и Подольском районах – по 5%.

В июне были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилкомплексах.

Приостановлены или прекращены продажи в 4 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, относительно дешевое жилье можно приобрести в ближнем пригороде Киева.

В 1 квартале 2019 года в Украине было введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилья.

Больше новостей о: Квартиры цены на жилье Новостройки цены на жилье в Киеве

Архив
Новости
В "Укрлендфарминг" рассказали студентам о IT-технологиях и карьерных перспективах 10:03
За месяц квартиры в киевских новостройках подорожали на 1,4% 09:55
В июне вторичка в Киеве подешевела на 0,1% 09:40
В Офисе Президента отреагировали на просьбу о защите иностранных инвесторов 09:33
За год в полтора раза: Спрос на электромобили в Украине взлетел 09:25
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Одна из самых дорогих ягод резко подешевела: сколько стоит голубика на третий день июля 15:27
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok