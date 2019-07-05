За месяц квартиры в киевских новостройках подорожали на 1,4%

В июне по сравнению с маем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 1,4%, или на 353 гривны, до 25 768 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 8,8%, по сравнению с июнем 2018 года - на 4,8%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в июне по сравнению с маем средняя цена снизилась на 0,01% до 19 945 гривен/кв. м, комфорт-класса - выросла на 2,4% до 23 935 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена повысилась на 1,1% до 37 903 гривен/кв. м, а в премиум-классе - снизилась на 0,8% до 56 311 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 18% от общего количества, в Печерском - 14%, Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах – по 13%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском районе - 7%, в Святошинском и Деснянском – по 6%, в Оболонском и Подольском районах – по 5%.

В июне были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилкомплексах.

Приостановлены или прекращены продажи в 4 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, относительно дешевое жилье можно приобрести в ближнем пригороде Киева.

В 1 квартале 2019 года в Украине было введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилья.