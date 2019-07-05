За месяц квартиры в киевских новостройках подорожали на 1,4%

В июне по сравнению с маем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 1,4%, или на 353 гривны, до 25 768 гривен\/кв. м.\r\nОб этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.\r\nС начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 8,8%, по сравнению с июнем 2018 года - на 4,8%.\r\nСогласно сообщению, на жилье эконом-класса в июне по сравнению с маем средняя цена снизилась на 0,01% до 19 945 гривен\/кв. м, комфорт-класса - выросла на 2,4% до 23 935 гривен\/кв. м.\r\nВ бизнес-классе цена повысилась на 1,1% до 37 903 гривен\/кв. м, а в премиум-классе - снизилась на 0,8% до 56 311 гривен\/кв. м.\r\nТакже сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 18% от общего количества, в Печерском - 14%, Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах – по 13%.\r\nМеньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском районе - 7%, в Святошинском и Деснянском – по 6%, в Оболонском и Подольском районах – по 5%.\r\nВ июне были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилкомплексах.\r\nПриостановлены или прекращены продажи в 4 объектах.\r\nКак сообщали Українськi Новини, относительно дешевое жилье можно приобрести в ближнем пригороде Киева.\r\nВ 1 квартале 2019 года в Украине было введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилья.