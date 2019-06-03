В 1 квартале ввод жилья в эксплуатацию повысился на 32,3%

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявляет, что в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ввод в эксплуатацию жилья повысился на 32,3% до 2,454 млн кв. м.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

При этом в городах было принято в эксплуатацию 1,394 млн кв. м жилья (56,8% от общего количества), в сельской местности - 1,060 млн кв. м (43,2%).

38,3% от общего объема жилья было принято в эксплуатацию в многоквартирных домах, 61,7% - в индивидуальных домах.

Общая площадь принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов по сравнению с 1 кварталом 2018 года увеличилась на 86,8% до 182,8 тыс. кв. м.

Лидерами по объему введенного в эксплуатацию жилья в январе-марте стали Киевская (384,9 тыс. кв. м), Львовская (321,6 тыс. кв. м) и Ивано-Франковская (235 тыс. кв. м) области.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 ввод в эксплуатацию жилья снизился на 14,9% до 8,7 млн кв. м.

При этом нежилых помещений было введено в эксплуатацию в 3 раза меньше.

В 2018 объемы выполненых в Украине стройработ выросли почти более, чем на 4%.