Эксперт рассказал, как изменятся цены на жилье в Киеве до конца года

Квартиры на вторичном рынке киевского жилья никак не изменятся в цене до конца года, а вот первичный рынок подорожает на 10%.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил риелтор Родион Сороковой.

"В среднем сейчас цены на вторичную недвижимость не меняются. На ближайший 2019 год они также не будут ни падать, ни расти. На первичную до конца года цены будут слегка расти, потому что дорожает бензин, дорожают материалы, повышаются зарплаты для строителей, отделов продаж", - объяснил Сороковой.

Эксперт уточнил, что цены поднимутся примерно на 10%.

Также, по словам риелтора, сейчас квартира в однокомнатной панельке стоит в среднем 28 тыс. долларов, двухкомнатной - 35 тыс. долларов, а в трехкомнатной хрущевке - 25 тыс. долларов.

При этом, на данный момент, двухкомнатная квартира в новом сданном доме хорошего застройщика обойдется от 55 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, во Львове цены на квартиры выше, чем в Киеве: тенденции на рынке жилья в Украине.

Также за апрель квартиры на первичке в Киеве подорожали на 1,9%.