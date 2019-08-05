Тиждень зустріне українців різким похолоданням: синоптик попередила про раптове повернення спеки

З понеділка, 5 серпня, циклон, який вирує в більшій частині України, почне відходити, а 6-7 серпня вже потеплішає.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Вітер вже вщухне, буде переходити в помірний і навіть незначний. Хіба що на сході України якийсь західний відгомін його залишиться. Будьте обережні особливо біля берегів і в морі", - попередила синоптик.\r\nПри цьому дощі в понеділок будуть то локальними, то з грозами, а при грозах на півдні і південному сході можуть бути короткочасними і різко зникати. До помірних дощів може дійти в західних областях. В Одеській області опадів не передбачається.\r\n5 серпня ще буде досить холодно, температура в Україні підійматися найближчими днями не буде.\r\nУ більшості областей України передбачається вдень +17...+24 градуси, на півдні та на Закарпатті до +26 градусів.\r\n"У Києві понеділок буде бадьорити так, що доведеться грітися пробіжками за маршрутками та, можливо, навіть в автомобілі зранку вмикати пічку. Бо вночі та вранці у столиці передбачається +10, +11 градусів. Вдень небагаті +20 градусів", - повідомила Діденко.\r\nПроте день в столиці обіцяє бути сонячним і без істотних опадів. Вітер в Києві також вщухне - окремі пориви залишаться, проте вже без штормових.\r\n"І головна синоптична новина прийдешнього тижня! З вівторка-середи в Україні очікується істотне потепління!", - розповіла синоптик.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, робочий тиждень почнеться дощами з поривами вітру, місцями похолоднішає до +4.\r\nТим часом синоптик розповіла, коли повернеться тепло.