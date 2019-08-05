Тиждень зустріне українців різким похолоданням: синоптик попередила про раптове повернення спеки

З понеділка, 5 серпня, циклон, який вирує в більшій частині України, почне відходити, а 6-7 серпня вже потеплішає.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер вже вщухне, буде переходити в помірний і навіть незначний. Хіба що на сході України якийсь західний відгомін його залишиться. Будьте обережні особливо біля берегів і в морі", - попередила синоптик.

При цьому дощі в понеділок будуть то локальними, то з грозами, а при грозах на півдні і південному сході можуть бути короткочасними і різко зникати. До помірних дощів може дійти в західних областях. В Одеській області опадів не передбачається.

5 серпня ще буде досить холодно, температура в Україні підійматися найближчими днями не буде.

У більшості областей України передбачається вдень +17...+24 градуси, на півдні та на Закарпатті до +26 градусів.

"У Києві понеділок буде бадьорити так, що доведеться грітися пробіжками за маршрутками та, можливо, навіть в автомобілі зранку вмикати пічку.

Бо вночі та вранці у столиці передбачається +10, +11 градусів. Вдень небагаті +20 градусів", - повідомила Діденко.

Проте день в столиці обіцяє бути сонячним і без істотних опадів. Вітер в Києві також вщухне - окремі пориви залишаться, проте вже без штормових.

"І головна синоптична новина прийдешнього тижня! З вівторка-середи в Україні очікується істотне потепління!", - розповіла синоптик.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, робочий тиждень почнеться дощами з поривами вітру, місцями похолоднішає до +4.

Тим часом синоптик розповіла, коли повернеться тепло.