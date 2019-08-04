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04 серпня 2019, неділя, 22:51 10
Транспорт 2019-08-04T23:30:02+03:00
Українські Новини
Станція метро в Печерському районі Києва не буде продати жетони з понеділка

Станція метро в Печерському районі Києва не буде продати жетони з понеділка

Жетони метро.
Жетони метро.

З понеділка, 5 серпня, ще одна станція КП "Київський метрополітен" відмовиться від жетонів у той час, як у київському метро слідом за жетонами зникнуть "зелені карти". Від завтра жетони не можна буде придбати на стації "Дніпро" Печерського району столиці.

Про це йдеться в повідомленні підприємства на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Завтра (5 серпня, - ред.) до всіх попередніх вестибюлів приєднується станція "Дніпро". Жетони вже не будуть продаватися в касах", - сказано в повідомленні.

При цьому раніше куплені ще можна використовувати на турнікетах станції.

Наголошується, що жетони вже не продаються також на станції "Нивки" (вихід до пожежної частини), станції "Іподром" (вихід до Іподрому), "Теремки" (вихід до "Магеллан") та у вестибюлі (вихід до ТРЦ "Піраміда") станції "Позняки".

Водночас раніше куплені жетони все ще можна використовувати на інших вестибюлях даних станцій і всіх інших.

Як повідомляли Українські Новини, жетони будуть поступово виведені з обігу до 30 жовтня 2019 року.

Тим часом станція комунального підприємства "Київський метрополітен" "Позняки" після "Нивок", "Теремків" і "Іподрому" відмовилася від жетонів в одному вестибюлі з 21 липня.

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