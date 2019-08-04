Станція метро в Печерському районі Києва не буде продати жетони з понеділка

З понеділка, 5 серпня, ще одна станція КП "Київський метрополітен" відмовиться від жетонів у той час, як у київському метро слідом за жетонами зникнуть "зелені карти". Від завтра жетони не можна буде придбати на стації "Дніпро" Печерського району столиці.\r\nПро це йдеться в повідомленні підприємства на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Завтра (5 серпня, - ред.) до всіх попередніх вестибюлів приєднується станція "Дніпро". Жетони вже не будуть продаватися в касах", - сказано в повідомленні.\r\nПри цьому раніше куплені ще можна використовувати на турнікетах станції.\r\nНаголошується, що жетони вже не продаються також на станції "Нивки" (вихід до пожежної частини), станції "Іподром" (вихід до Іподрому), "Теремки" (вихід до "Магеллан") та у вестибюлі (вихід до ТРЦ "Піраміда") станції "Позняки".\r\nВодночас раніше куплені жетони все ще можна використовувати на інших вестибюлях даних станцій і всіх інших.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, жетони будуть поступово виведені з обігу до 30 жовтня 2019 року.\r\nТим часом станція комунального підприємства "Київський метрополітен" "Позняки" після "Нивок", "Теремків" і "Іподрому" відмовилася від жетонів в одному вестибюлі з 21 липня.