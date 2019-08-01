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01 августа 2019, четверг, 08:30 2890
Транспорт 2019-08-01T09:23:05+03:00
Українські Новини
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты"

В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты"

Карта метрополитена. Фото: facebook.com/pg/kyivmetro
Карта метрополитена. Фото: facebook.com/pg/kyivmetro

В Киевском метро скоро откажутся от продажи бесконтактных "зеленых карт" для оплаты проезда вслед за отказом от житонов.

Об этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон, передает "Хмарочос".

Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то зеленые карточки еще некоторое время будут действовать.

Впрочем, карточки метро уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции "Теремки".

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. (Карточки метро) не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают", - сообщила Наталья Макогон.

Как сообщали Українські Новини, станция коммунального предприятия "Киевский метрополитен" "Позняки" после "Нивок", "Теремков" и "Ипподрома" отказалась от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.

Тем временем возле метро "Вокзальная" регулярно образовываются огромные очереди за жетонами.  На станции метро "Вокзальная" сейчас стоит лишь один автомат для покупки жетонов.

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