В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты"

В Киевском метро скоро откажутся от продажи бесконтактных "зеленых карт" для оплаты проезда вслед за отказом от житонов.\r\nОб этом сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон, передает "Хмарочос".\r\nЕсли жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то зеленые карточки еще некоторое время будут действовать.\r\nВпрочем, карточки метро уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции "Теремки".\r\n"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. (Карточки метро) не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают", - сообщила Наталья Макогон.\r\nКак сообщали Українські Новини, станция коммунального предприятия "Киевский метрополитен" "Позняки" после "Нивок", "Теремков" и "Ипподрома" отказалась от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.\r\nТем временем возле метро "Вокзальная" регулярно образовываются огромные очереди за жетонами. На станции метро "Вокзальная" сейчас стоит лишь один автомат для покупки жетонов.