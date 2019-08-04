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04 серпня 2019, неділя, 19:32 7
Політика 2019-08-04T19:56:10+03:00
Українські Новини
Тижневе навчання "слуг народу" в Трускавці закінчено

Тижневе навчання "слуг народу" в Трускавці закінчено

Депутати
Депутати "Слуги народу". Фото: Facebook/Слуга народу

Сьогодні, 4 серпня, у Трускавці Львівської області закінчилося тижневе навчання майбутніх депутатів партії "Слуги народу", що обійшлося їй як мінімум в 5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба партії в соціальній мережі Facebook.

"Тиждень інтенсивного навчання пройшов як один день. І це відбулося завдяки гарному і затишному місцем Rixos Prykarpattya", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що "завдяки гостинній зустрічі знання засвоювалися краще".

Також керівник прес-офісу "Слуги народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці повідомила, що "Слуга народу" вирішила заснувати Офіс навчання і розвитку партії.

"Трускавецький інтенсив для депутатів завершено, але show will go on (шоу буде продовжуватися) - ми засновуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми", - написала Кравчук.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський у Трускавці попередив "слуг народу" про неприпустимість "договорняків" і прогулів в Раді.

Раніше радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу" у Трускавці, що всі вони ніхто.

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