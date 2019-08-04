Тижневе навчання "слуг народу" в Трускавці закінчено

Сьогодні, 4 серпня, у Трускавці Львівської області закінчилося тижневе навчання майбутніх депутатів партії "Слуги народу", що обійшлося їй як мінімум в 5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба партії в соціальній мережі Facebook.\r\n"Тиждень інтенсивного навчання пройшов як один день. І це відбулося завдяки гарному і затишному місцем Rixos Prykarpattya", - йдеться в повідомленні.\r\nУ повідомленні також зазначається, що "завдяки гостинній зустрічі знання засвоювалися краще".\r\nТакож керівник прес-офісу "Слуги народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці повідомила, що "Слуга народу" вирішила заснувати Офіс навчання і розвитку партії.\r\n"Трускавецький інтенсив для депутатів завершено, але show will go on (шоу буде продовжуватися) - ми засновуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми", - написала Кравчук.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський у Трускавці попередив "слуг народу" про неприпустимість "договорняків" і прогулів в Раді.\r\nРаніше радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу" у Трускавці, що всі вони ніхто.