Обучение депутатов "Слуги народа" в элитном отеле в Трускавце обойдется как минимум в 5 млн гривен

Так, сообщается, что обучение 260 депутатов партии "Слуга народа" началось в понедельник, 29 июля. В течение семи дней депутаты учились основам самоуправления, макроэкономике, налогообложению и тому подобное.

Отмечается, что стоимость проживания одного человека в "Риксосе" составляет от 3050 до 21700 грн в сутки. Поэтому шестисуточное проживание 260 нардепов в дешевых номерах будет стоить не менее 4,76 млн грн. Оплату за это партия "Слуга народа" должна задекларировать в НАПК.

По данным издания, отель принадлежит ООО "Диагностический лечебно-реабилитационный курортный комплекс "Риксос-Прикарпатье". Это юрлицо зарегистрировано в равных долях на компании ООО "Спецпроект-Перспектива" (Луцк) и ООО "Инвестиции и развитие" (Донецк).

"Инвестиции и развитие" является известной девелоперской компанией, среди проектов которой - ТРЦ "Донецк Сити", ТОЦ "Green Plaza". Совладельцами "Инвестиций и развития" являются Игорь Гуменюк и его бывшие топ-менеджеры фирмы Гуменюка "АРС" Василий Микулин и Ирина Фридман (по 24,9%), а также Елена Погодина (15,4%) и "Бланкенбург Холдинг и Файненс Б.В."(9,9%, Амстердам).

Игорь Гуменюк в начале 2000-х годов был близок к олигарху Ринату Ахметову. Во времена президента Виктора Януковича попал в окружение его сына. Выступил официальным владельцем "Донбассэнерго", тогда как реальным владельцем компании СМИ называли Александра Януковича.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде.

Ранее советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа" в Трускавце, что они все никто.