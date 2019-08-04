подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
04 августа 2019, воскресенье, 14:50 24
Верховная Рада и партии 2019-08-04T15:01:51+03:00
Українські Новини
Обучение депутатов "Слуги народа" в элитном отеле в Трускавце обойдется как минимум в 5 млн гривен

Обучение депутатов "Слуги народа" в элитном отеле в Трускавце обойдется как минимум в 5 млн гривен

Обучение 260 депутатов партии "Слуга народа", которое стартовало 29 июля в курортном пятизвездочном комплексе "Риксос-Прикарпатье", обойдется в сумму от 4,76 млн грн. Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на Zaxid.net.

Так, сообщается, что обучение 260 депутатов партии "Слуга народа" началось в понедельник, 29 июля. В течение семи дней депутаты учились основам самоуправления, макроэкономике, налогообложению и тому подобное.

Отмечается, что стоимость проживания одного человека в "Риксосе" составляет от 3050 до 21700 грн в сутки. Поэтому шестисуточное проживание 260 нардепов в дешевых номерах будет стоить не менее 4,76 млн грн. Оплату за это партия "Слуга народа" должна задекларировать в НАПК.

По данным издания, отель принадлежит ООО "Диагностический лечебно-реабилитационный курортный комплекс "Риксос-Прикарпатье". Это юрлицо зарегистрировано в равных долях на компании ООО "Спецпроект-Перспектива" (Луцк) и ООО "Инвестиции и развитие" (Донецк).

"Инвестиции и развитие" является известной девелоперской компанией, среди проектов которой - ТРЦ "Донецк Сити", ТОЦ "Green Plaza". Совладельцами "Инвестиций и развития" являются Игорь Гуменюк и его бывшие топ-менеджеры фирмы Гуменюка "АРС" Василий Микулин и Ирина Фридман (по 24,9%), а также Елена Погодина (15,4%) и "Бланкенбург Холдинг и Файненс Б.В."(9,9%, Амстердам).

Игорь Гуменюк в начале 2000-х годов был близок к олигарху Ринату Ахметову. Во времена президента Виктора Януковича попал в окружение его сына. Выступил официальным владельцем "Донбассэнерго", тогда как реальным владельцем компании СМИ называли Александра Януковича.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде.

Ранее советник Зеленского заявил депутатам "Слуги народа" в Трускавце, что они все никто.

Больше новостей о: Депутаты Обучение Слуга народа

Архив
Новости
Украина переплатила более 80 тыс. евро взноса в ПАСЕ, пытаясь компенсировать взносы РФ 15:15
Обучение депутатов "Слуги народа" в элитном отеле в Трускавце обойдется как минимум в 5 млн гривен 14:50
Рабочая неделя начнется дождями с порывами ветра, местами похолодает до +4 14:25
В Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури 14:03
ГосЧС предупредило про ухудшение погоды на юге и востоке Украины 13:40
больше новостей
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн 11:56 Документ
Без права на субсидию: 4 топ-хитрости оформления соцпомощи среди украинцев 07:30
Циклон из Румынии испортит погоду на выходных: синоптик рассказала, когда вернется тепло 06:00 Карта
Зеленский в Трускавце предупредил "слуг народа" о недопустимости "договорняков" и прогулов в Раде 14:30
больше новостей
Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн 11:56 Документ
На Украину надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение 15:00 Карта
Портнов инициирует новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам 18:21
Смерч в Приморске Скриншот youtube.com/ИА«Одесса - медиа»
Видео дня: в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги 15:56
Без права на субсидию: 4 топ-хитрости оформления соцпомощи среди украинцев 07:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok