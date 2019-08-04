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04 серпня 2019, неділя, 08:41 20
Силові структури 2019-08-04T10:30:02+03:00
Українські Новини
За добу на Донбасі відбулося 11 обстрілів, є поранені

За добу на Донбасі відбулося 11 обстрілів, є поранені

За минулу добу бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню, а в ніч на неділю ще чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Про це йдеться в ранковій зведенні штабу сил ООС.

"Незаконні збройні формування обстрілювали позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" супротивник зробив два обстрілу позицій Об'єднаних сил, в районі "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів... За минулу добу внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив чотири обстрілу позицій українських захисників:

  • поблизу Верхньоторецької – з міномета калібру 82 мм;
  • двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
  • біля Широкиного – зі стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня на Донбасі боєць ООС підірвався на невідомий вибуховий пристрій.

31 липня командування операції Об'єднаних сил закрило КПВВ "Гнутово" Донецької області через детонації боєприпасів внаслідок загорання сухої трави. 1 серпня пункт відновив свою роботу.

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