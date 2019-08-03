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03 серпня 2019, субота, 22:51 7
Верховна Рада і партії 2019-08-03T23:15:02+03:00
Українські Новини
Підприємець Арахамія може стати головою фракції "Слуга народу"

Підприємець Арахамія може стати головою фракції "Слуга народу"

Давид Арахамія. Фото: Facebook/David Braun
Давид Арахамія. Фото: Facebook/David Braun

Партія "Слуга народу" розглядає кандидатуру Давида Арахамії, обраного депутатом Верховної Ради від партії на посаду голови фракції в парламенті, а керівника виборчого штабу партії Олександра Корнієнка - на посаду голови партії.

Про це повідомила новообрана депутат, керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Партію "Слуга народу" може очолити Олександр Корнієнко. Кандидатом на посаду голови фракції є Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників", - написала вона.

Також вона підкреслила, що партія має загальне розуміння великої відповідальності, яка лежить на депутатах.

Як повідомляли Українські Новини, лідер партії Дмитро Разумков заявив, що партія "Слуга народу" висуне його кандидатуру на посаду голови Верховної Ради, а представника Президента Володимира Зеленського в парламенті Руслана Стефанчука - на посаду першого заступника голови Ради.


Раніше Дубинський назвав однопартійця Арахамія некомпетентним.

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