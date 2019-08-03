ЦВК встановила результати виборів у Раду за списками партій

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраними депутатами Верховної Ради 124 кандидата, які входять до списку партії "Слуга народу", 37 - "Опозиційна платформа - За життя", 24 - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 23 - "Європейська солідарність" і 17 - "Голос".

Протокол про результати позачергових парламентських виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі було підписано на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

225 депутатських мандатів розподілено між партіями, що подолали на виборах виборчий бар'єр в 5% голосів.

Зокрема, "Слуга народу" отримала 43,16% голосів (6,3 млн виборців), "Опозиційна платформа" - 13,05% (1,9 млн), "Батьківщина" - 8,18% (1,19 млн ), "Євросолідарність" - 8,10% (1,18 млн), "Голос" - 5,82% (852 тис).

За партії, що пройшли до парламенту за підсумками виборів, проголосували 11,5 млн виборців з 14 млн усіх, хто голосував (явка становила 49,2%).

Виборча квота (кількість голосів виборців, що виявилося необхідним для отримання одного депутатського мандата) становила 50 882 голоси.

Протягом 5 днів ЦВК має офіційно оприлюднити результати виборів в парламентській газеті "Голос України" та урядовій - "Урядовий кур'єр".

Після цього обрані парламентарії зобов'язані в 20-денний термін надати комісії документ про звільнення з посади, несумісної з депутатським мандатом, щоб бути зареєстрованими.

Раніше ЦВК визнала обраними 191 з 199 депутатів, які перемогли в одномандатних округах.

Таким чином, всього комісії залишилося встановити результати виборів у 8 мажоритарних округах.

Для цього у ЦВК є час до 5 серпня включно.

Як повідомляли Українські Новини, у "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера.

Тим часом явка на вибори Ради становила менш як 50%.