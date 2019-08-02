Російські силовики сфабрикували кримінальну справу кримської журналістки, - прокуратура

Прокуратура Криму 2 серпня почала розслідування незаконного притягнення до кримінальної відповідальності правоохоронними органами Російської Федерації кримської журналістки Гульсум Халілової після того, як у Криму знайшли вбитим зниклого кримськотатарського журналіста.\r\nПро це йдеться в повідомленні прокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, журналістка звернулася до прокуратури 2 серпня із заявою, що із засобів масової інформації їй стало відомо про порушення відносно неї кримінальної справи правоохоронними органами в Криму за ст. 208 Кримінального кодексу Росії (Організація незаконного збройного формування або участь у ньому).\r\nУ зв'язку з цим прокуратура Криму почала розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).\r\nХалилову визнали потерпілою.\r\nЗараз планується проведення першочергових слідчих дій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на мітингу в Москві вперше журналістська організація встала на захист Роману Сущенко і кримських журналістів.\r\nРаніше в Москві за акцію протесту були затримані 50 кримських татар.