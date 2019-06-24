подписаться на рассылку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • На митинге в Москве впервые журналистская организация встала на защиту Романа Сущенко и крымских журналистов
24 июня 2019, понедельник, 19:17 160
СМИ 2019-06-24T19:18:04+03:00
Українські Новини
На митинге в Москве впервые журналистская организация встала на защиту Романа Сущенко и крымских журналистов

На митинге в Москве впервые журналистская организация встала на защиту Романа Сущенко и крымских журналистов

Игорь Ясин. Фото: facebook.com/profsoyuz.zhurnalistov
Игорь Ясин. Фото: facebook.com/profsoyuz.zhurnalistov

23 июня в Москве на митинге "Общество требует справедливости" сопредседатель общественной организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ" (ПЖ) Игорь Ясин впервые выступил в защиту украинца Романа Сущенко, осужденного российским судом к 12 годам лишения свободы, а также крымских журналистов.

Об этом говорится на официальной странице ПЖ в социальной сети Facebook.

"Мы защитили (журналиста) Ивана Голунова. Это стало возможно только благодаря солидарности и мощной мобилизации журналистского сообщества и всех тех, кого возмутил полицейский беспредел. Поэтому сегодня Иван на свободе. ... В регионах дела против журналистов фабрикуют давно и часто об этом вообще мало говорят. Украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам якобы за шпионаж", - сказал сопредседатель ПЖ.

Игорь Ясин подчеркнул: "Для того, чтобы не было дел Голунова, Светланы Прокопьевой и других. Чтобы журналистские коллективы не разгоняли по желанию собственников и указке властей. Чтобы не изымали больше тиражи "Тульской правды". Чтобы остановить фабрику липовых дел, добиться общественного контроля над работой полиции, чтобы журналистов и участников мирных акций не задерживали и не избивали, чтобы судебные заседания были открыты для всех, чтобы на журналистов не заводили уголовки и не фабриковали дела. Никогда. Нам нужны собственные организации. Давайте создавать и строить их вместе! Свободу журналистам, свободу активистам!".

Напомним, 4 июня 2018 года Московский городской суд (Россия) приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Россия обвинила Сущенко в попытке собрать данные о наступлении боевиков на Мариуполь (Донецкая область).

Ранее 30 сентября 2016 года Сущенко был задержан Федеральной службой безопасности России по подозрению в шпионаже.

Как сообщали Українськi Новини, Сущенко награжден орденом "За мужество" 3-й степени. Также журналист Сущенко стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) за защиту свободы слова.

Больше новостей о: Роман Сущенко Профсоюз журналистов и работников СМИ Игорь Ясин

Архив
Новости
Минздрав хочет установить максимальный уровень никотина и смол в сигаретах 19:24
На митинге в Москве впервые журналистская организация встала на защиту Романа Сущенко и крымских журналистов 19:17
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
В Днипре разгорается скандал из-за действий команды депутата горсовета Краснова, – СМИ 18:57
Суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы виновного в ложном сообщении о минировании больницы в Волынской области 18:51
больше новостей
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
Очередь за жетонами. Фото: Алексей Кучеренко
Первобытно-общинные жетоны: На станции метро Вокзальная выстроилась гигантская очередь 22:45
Пожар в Буче. Фото: Информатор
Масштабный пожар начался под Киевом: полыхают склады 13:15
Операция не помогла: Военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова 22:18
больше новостей
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Красивые пейзажи. Фото: pixabay.com
Топ-10 самых красивых мест в разных уголках Украины 09:00
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Операция не помогла: Военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова 22:18
Ряду чиновников повысили зарплаты: сколько теперь зарабатывают губернаторы и мэры в Украине 16:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok