На митинге в Москве впервые журналистская организация встала на защиту Романа Сущенко и крымских журналистов

23 июня в Москве на митинге "Общество требует справедливости" сопредседатель общественной организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ" (ПЖ) Игорь Ясин впервые выступил в защиту украинца Романа Сущенко, осужденного российским судом к 12 годам лишения свободы, а также крымских журналистов.

Об этом говорится на официальной странице ПЖ в социальной сети Facebook.

"Мы защитили (журналиста) Ивана Голунова. Это стало возможно только благодаря солидарности и мощной мобилизации журналистского сообщества и всех тех, кого возмутил полицейский беспредел. Поэтому сегодня Иван на свободе. ... В регионах дела против журналистов фабрикуют давно и часто об этом вообще мало говорят. Украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам якобы за шпионаж", - сказал сопредседатель ПЖ.

Игорь Ясин подчеркнул: "Для того, чтобы не было дел Голунова, Светланы Прокопьевой и других. Чтобы журналистские коллективы не разгоняли по желанию собственников и указке властей. Чтобы не изымали больше тиражи "Тульской правды". Чтобы остановить фабрику липовых дел, добиться общественного контроля над работой полиции, чтобы журналистов и участников мирных акций не задерживали и не избивали, чтобы судебные заседания были открыты для всех, чтобы на журналистов не заводили уголовки и не фабриковали дела. Никогда. Нам нужны собственные организации. Давайте создавать и строить их вместе! Свободу журналистам, свободу активистам!".

Напомним, 4 июня 2018 года Московский городской суд (Россия) приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Россия обвинила Сущенко в попытке собрать данные о наступлении боевиков на Мариуполь (Донецкая область).

Ранее 30 сентября 2016 года Сущенко был задержан Федеральной службой безопасности России по подозрению в шпионаже.

Как сообщали Українськi Новини, Сущенко награжден орденом "За мужество" 3-й степени. Также журналист Сущенко стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) за защиту свободы слова.