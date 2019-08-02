Зеленський пообіцяв розслідувати напад на "Укрінформ" і "жорстко покарати" погромників

Президент Володимир Зеленський дав оцінку ситуації з побиттям працівників ІА "Укрінформ", яке відбулося 30 липня під час прес-конференції в агентстві, повідомляє "Укрінформ".

Президент прокоментував цю подію в Івано-Франківську, де перебуває з робочою поїздкою.

"Як оцінювати ситуацію, коли б’ють будь-яку людину? Ми зараз займаємось і будуємо окрему команду із захисту журналістів. Я розумію, що це дуже серйозна професія. Сам із журналістами працював 15 років. Треба розслідувати і дуже жорстко карати тих людей, які займаються такими справами", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, рік тому, 3 серпня 2018, невідомі вандали напали на прес-центр Українських Новин. Близько 20 нападників намагалися зірвати прес-конференцію ювелірного дому.

Тим часом в ООН вимагають розслідувати жорстокі побиття журналістів в Україні, а погромники "Укрінформу" можуть отримати до 4 років в'язниці.