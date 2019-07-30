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30 июля 2019, вторник, 19:40 51
СМИ 2019-07-30T21:15:02+03:00
Українські Новини
На информационное агентство "Укринформ" напали неизвестные: пострадало 3 журналиста

На информационное агентство "Укринформ" напали неизвестные: пострадало 3 журналиста

Самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью
Самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Во вторник, 30 июля, группа неизвестных напала на здание информационного агенства "Укринформ". Они забежали внутрь, начали конфликтовать с присутствующими, кидали яйца, а в завершение разбили входную дверь и убежали. Пострадали, по меньшей мере, три журналиста. Об этом сообщает Сергей Томиленко в своем Facebook.

Во время пресс-конференции в Укринформе, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о фальсификации на выборах, самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами. По данным издания, парни выбили входную дверь в зал и вбежали с криками "Сепаратист Аксенов!", "Позор".

Отметим, что по данным ЦИК Аксенов с минимальным отрывом проиграл выборы мэру Покровска Руслану Требушкину.

Также факт нападения подтверждает глава НСЖУ Сергей Томиленко не свой станице в Facebook. По его словам, пострадали по меньшей мере трое сотрудников агентства, в частности Сергей Сай-Боднар, руководитель пресс-зала.

Самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью Самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, что неизвестные вандалы напали на пресс-центр Українських Новин.

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