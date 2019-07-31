Погромщики "Укринформа" могут получить до 4 лет тюрьмы

Устроившим погром в пресс-зале информагенства Укринформ грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Действия молодчиков квалифицировали частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Кроме того, на данный момент правоохранители проводят расследование инцидента.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Укринформе 30 июля, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодые в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова. Они выбили входную дверь в зал и повредили имущество агентства: сломали стоящую акустическую конференцсистему, вырвали 5 микрофонов, оборвали жалюзи, испачкали стены, стулья, центральный баннер.

Ранее сообщалось, что полиция почти сутки не может открыть дело по факту нападения на "Укринформ".