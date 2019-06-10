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10 июня 2019, понедельник, 10:27 130
СМИ 2019-06-10T10:27:01+03:00
Українські Новини
В ООН требуют расследовать жестокие избиения журналистов в Украине

В ООН требуют расследовать жестокие избиения журналистов в Украине

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека осудила нападения на журналистов в Украине. Об этом говорится в соотвествующем заявлении, размещенном на официальной странице миссии в социальной сети Facebook.

"Осуждаем жестокие нападения на представителей СМИ в Украине. Журналист Вадим Комаров, на которого в мае напали в Черкассах, находится в коме. На прошлой неделе, 7 июня, от насилия пострадал оператор Вадим Макарюк в Харькове. Мы призываем правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование", - говорится в документе.

При этом в своем заявлении Мониторинговая миссия ООН по правам человека ссылается на данные НСЖУ.

"Безнаказанность за насилие - недопустима", - резюмируется в заявлении мониторинговой миссии ООН.

Больше новостей о: ООН НСЖУ нападение на журналистов Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине

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