Новообраним депутатам проведуть дводенний тренінг в готелі під Києвом

У той час, як в Раду проходять п'ять партій , п

Про це йдеться в повідомленні прес-служби апарату Ради, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, в рамках тренінгової програми новообрані депутати парламенту отримають базову інформацію про процес формування публічної політики, зокрема, про основні етапи циклу прийняття державних рішень, навички безпечної і відповідальної кіберповедінки та обізнаність в питаннях кібербезпеки.

Їх також ознайомлять з регламентом Верховної Ради, з правами і обов'язками депутатів, видами звітів і їх наповненням.

При цьому новообраним депутатам відшкодують проїзд і забезпечать проживання і харчування.

Зазначається, що тренінг пройде з 5 по 6 серпня в готельному комплексі "Трипільське сонце" в Київській області.

29 липня в Трускавці стартував семиденний інтенсивний курс для обраних депутатів від партії "Слуга народу", тема якого - "Побудова особистої стратегії депутата", на якому новообраних депутатів від партії навчають навичкам публічних виступів, стратегії ведення переговорів, ефективному плануванню, макроекономіці і бюджетуванню.

"В кінці курсу майбутні нардепи отримають на руки чотири документи: особисту стратегію, пропозиції щодо впровадження політики, перелік законодавчих ініціатив, покликаних зробити політику ефективною, і план такого впровадження", - сказано в повідомленні прес-служби партії на її офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приєднається на вихідних до школи "Слуги народу" в Трускавці.