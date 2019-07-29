Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду

Ірина Аллахвердієва, що пройшла у Верховну Раду від "Слуги народу", приїхала на тренінг для партії до Трускавця в сарафані Versace останньої колекції.\r\nПро це повідомила журналістка Анна Стешенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Знайомтеся, майбутній депутат Ради від партії "Слуга народу" - Аллахвердієва Ірина Валеріївна. Жінка яскрава. На тренінг для депутатів від Зе до Трускавця вона приїхала в сарафані Versace останньої колекції. Таке ж плаття-сорочка, з аналогічним помітним іменним принтом можна було купити за 430 євро. А сьогодні взагалі задешево - за 258 євро", - повідомила Стешенко.\r\n\r\nЖурналістка додала, що новоспечена депутат Ради раніше працювала в страховій компанії, "тому явно собі це може дозволити", а любов українських народних обранців до брендів та лого є "непереможною".\r\n\r\n"У новій Раді у Ірини Луценко "в лабутенах" буде конкуренція", - додала Стешенко.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в "Слузі народу" відхрестилися від кримського бізнесу Борзової, яка пройшла в Раду.\r\nТим часом партія "Слуга народу" набирає понад 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.