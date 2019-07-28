"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами

Команда "Зе" прибула до Трускавця, де завтра розпочнеться тренінг для майбутніх депутатів від партії "Слуга народу", за яку прголосовали 43,16% (6,3 млн) виборців на виборах у Верховну Раду.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Майбутніх нардепів від "Слуги народу" централізовано автобусами з вокзалу Трускавець везуть в готелі.

За інформацією джерел LB.ua, "слуги народу" розмістяться в найдорожчих готелях міста - "Ріксос" та "Женева".

Навчання буде проходити в рамках комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати у звіті партії "Слуга народу".

Нових народних обранців, серед яких є тамада, весільний фотограф, чемпіон з пауерліфтингу та інші люди творчих професій, протягом тижня будуть навчати роботі у Верховній Раді спеціально запрошені тренери, в тому числі – фахівці Київської школи економіки.

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Організатори школи депутата критично реагують на зауваження про те, що неможливо навчити управлінню держави за тиждень.

"Так виглядає, ніби соромно вчитися. Моя концепція навчання впродовж життя. У людей, які кажуть, що не треба вчитися, я хочу запитати, хто народився народним депутатом?", – коментує зауваження в соцмережах Олексій Чорний.

У свою чергу, як стверджує бізнес-тренер Олексій Чорний, вирішили взяти участь у тренінгу не всі "слуги", а "всього лише" 95% обраних народних депутатів від партії Зеленського. Решта відмовилися через особисті причини.

Як зазначає викладач КШЕ Андрій Ковальов, окремо для майбутніх народних обранців забезпечать і різні тематичні групи: транспортна інфраструктура, безпека, оборона, макроекономіка та податкова політика. Нардепів поділять на групи – прототипи комітетів у Верховній Раді. Школа економіки підготувала як загальні, так і індивідуальні заняття з ухилом в практику. Кожен день "слуги" повинні будуть готувати якісь документи, які можуть лягти в основу майбутніх законопроектів. За тиждень кожен з учасників школи зобов'язаний підготувати чотири документи: стратегію розвитку країни, публічну презентацію своєї політики, законопроект і стратегію його втілення.

Нардепам Зеленського викладачі Школи не ставитимуть оцінок, але дадуть фідбек.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" набирає більш як 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Також "Слуга народу" заявила про перемогу своїх кандидатів у всіх мажоритарних округах Києва.