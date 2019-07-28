"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами

Команда "Зе" прибула до Трускавця, де завтра розпочнеться тренінг для майбутніх депутатів від партії "Слуга народу", за яку прголосовали 43,16% (6,3 млн) виборців на виборах у Верховну Раду.\r\nПро це повідомив кореспондент LB.ua.\r\nМайбутніх нардепів від "Слуги народу" централізовано автобусами з вокзалу Трускавець везуть в готелі.\r\nЗа інформацією джерел LB.ua, "слуги народу" розмістяться в найдорожчих готелях міста - "Ріксос" та "Женева".\r\nНавчання буде проходити в рамках комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати у звіті партії "Слуга народу".\r\nНових народних обранців, серед яких є тамада, весільний фотограф, чемпіон з пауерліфтингу та інші люди творчих професій, протягом тижня будуть навчати роботі у Верховній Раді спеціально запрошені тренери, в тому числі – фахівці Київської школи економіки.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=xkesN9-LCxw" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nОрганізатори школи депутата критично реагують на зауваження про те, що неможливо навчити управлінню держави за тиждень.\r\n"Так виглядає, ніби соромно вчитися. Моя концепція навчання впродовж життя. У людей, які кажуть, що не треба вчитися, я хочу запитати, хто народився народним депутатом?", – коментує зауваження в соцмережах Олексій Чорний.\r\nУ свою чергу, як стверджує бізнес-тренер Олексій Чорний, вирішили взяти участь у тренінгу не всі "слуги", а "всього лише" 95% обраних народних депутатів від партії Зеленського. Решта відмовилися через особисті причини.\r\nЯк зазначає викладач КШЕ Андрій Ковальов, окремо для майбутніх народних обранців забезпечать і різні тематичні групи: транспортна інфраструктура, безпека, оборона, макроекономіка та податкова політика. Нардепів поділять на групи – прототипи комітетів у Верховній Раді. Школа економіки підготувала як загальні, так і індивідуальні заняття з ухилом в практику. Кожен день "слуги" повинні будуть готувати якісь документи, які можуть лягти в основу майбутніх законопроектів. За тиждень кожен з учасників школи зобов'язаний підготувати чотири документи: стратегію розвитку країни, публічну презентацію своєї політики, законопроект і стратегію його втілення.\r\nНардепам Зеленського викладачі Школи не ставитимуть оцінок, але дадуть фідбек.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" набирає більш як 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.\r\nТакож "Слуга народу" заявила про перемогу своїх кандидатів у всіх мажоритарних округах Києва.