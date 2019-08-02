АП не надала ДБР відео з камер спостереження про можливе вивезення з будівлі секретних документів

Адміністрація Президента відмовилася надати Держбюро розслідувань відеозаписи з камер спостереження, на яких може бути зафіксовано факти можливого вивезення з будівлі секретних документів.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Встановлено, що ДБР розслідує справу про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

В рамках справи ДБР 30 травня запросило в Адміністрації відеозаписи з камер відеоспостереження, які, можливо, зафіксували факти винесення з приміщень АП будь-яких речей і документів за період з 01.04.2019 по 29.05.2019.

Однак Адміністрація не надала таку інформацію.

В результаті ДБР звернулося з клопотанням до суду.

9 липня Печерський суд Києва дозволив ДБР тимчасовий доступ до обладнання, яке здійснює відеозапис, і до відеозаписів з камер спостереження, які могли зафіксувати факти винесення із зазначених приміщень будь-яких речей і документів за вказаний період.

Слідчим дозволено вилучити відповідну інформацію, яка знаходиться у володінні Адміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, допит Цеголко про зникнення обладнання з ситуаційної кімнати АП засекретили.

Також стало відомо, що АП та ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка.

Тим часом Порошенка можуть допитати про зникнення моніторів і серверів з АП.

Тим часом ДБР розслідує зникнення моніторів і серверів ситуаційної кімнати АП.