АП не надала ДБР відео з камер спостереження про можливе вивезення з будівлі секретних документів

Адміністрація Президента відмовилася надати Держбюро розслідувань відеозаписи з камер спостереження, на яких може бути зафіксовано факти можливого вивезення з будівлі секретних документів.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nВстановлено, що ДБР розслідує справу про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.\r\nВ рамках справи ДБР 30 травня запросило в Адміністрації відеозаписи з камер відеоспостереження, які, можливо, зафіксували факти винесення з приміщень АП будь-яких речей і документів за період з 01.04.2019 по 29.05.2019.\r\nОднак Адміністрація не надала таку інформацію.\r\nВ результаті ДБР звернулося з клопотанням до суду.\r\n9 липня Печерський суд Києва дозволив ДБР тимчасовий доступ до обладнання, яке здійснює відеозапис, і до відеозаписів з камер спостереження, які могли зафіксувати факти винесення із зазначених приміщень будь-яких речей і документів за вказаний період.\r\nСлідчим дозволено вилучити відповідну інформацію, яка знаходиться у володінні Адміністрації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, допит Цеголко про зникнення обладнання з ситуаційної кімнати АП засекретили.\r\nТакож стало відомо, що АП та ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка.\r\nТим часом Порошенка можуть допитати про зникнення моніторів і серверів з АП.\r\nТим часом ДБР розслідує зникнення моніторів і серверів ситуаційної кімнати АП.