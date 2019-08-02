Суд задовольнив позов Портнова про стягнення $300 тис. збитків з чиновників ГПУ, МЗС та посольства України в Канаді

Суд задовольнив позов Портнова про стягнення $300 тис. збитків з чиновників ГПУ, МЗС та посольства України в К

Сьогодні, 1 серпня, суд задовольнив позов колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента України Андрія Портнова про стягнення зибтків, заподіяних йому чиновниками ГПУ, МЗС та посольства України в Канаді. Про це Портнов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні суд задовольнив мій позов про стягнення збитків, що завдали мені посадовці ГПУ, МЗС та посольства України в Канаді за ініціювання канадських санкцій і фальсифікацію кримінальних справ. Сума збитку - близько 300 тисяч доларів США. Закон наказує подачу такого позову до Мін'юсту та Казначейства, а вже вони зобов'язані стягувати збитки з винних чиновників", - повідомив Портнов.

Також Портнов нагадав, що не має наміру стягнути кошти з бюджету.

"Нагадую свою позицію - я даю слово не стягувати жодної копійки з українського бюджету і дочекатися, коли Казначейство стягне всі гроші з заступника Генпрокурора Стрижевської, чиновників МЗС і Посла України в Канаді Шевченка. В понеділок я направлю відповідний лист в Казначейство з пропозицією про координацію юридичної роботи та зобов'язанням не стягувати кошти з державного бюджету", - зазначив Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, суд визнав, що чиновники українського посольства давали неправдиві свідчення Канаді, щоб ввести санкції проти Портнова.

Раніше Портнов через суд вимагав від чиновників Генпрокуратури і МЗС $300 тис. за незаконне застосування санкцій.

Також Портнов назвав чотирьох людей, яких хоче притягнути до кримінальної відповідальності.