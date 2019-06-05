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05 июня 2019, среда, 14:24 365
Судебная власть 2019-06-05T14:45:34+03:00
Українські Новини
Портнов через суд требует от чиновников Генпрокуратуры и МИДа $300 тыс. за незаконное применение санкций

Портнов через суд требует от чиновников Генпрокуратуры и МИДа $300 тыс. за незаконное применение санкций

Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов подал в Печерский районный суд г. Киева иск о возмещении чиновниками Генеральной прокуратуры Украины, Министерства иностранных дел (МИД) и послом Украины в Канаде Андреем Шевченко нанесенного ущерба на сумму 300 тыс. долларов. Речь идет о фальсификации уголовных дел и незаконном применении международных санкций в отношении Портнова.

Об этом юрист сообщил на своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что после победы в украинских и европейских судах по теме незаконного применения в отношении меня международных санкций и фальсификации уголовных дел, как я и обещал несколько лет назад, обратился в суд с требованием возмещения нанесенного ущерба.

18 июня в Печерском (районном) суде Киева состоится первое заседание в отношении украинских государственных органов, чиновников Генпрокуратуры, МИДа и посла Украины в Канаде (Андрея) Шевченко. Первая сумма иска к взысканию составляет эквивалент 300 тыс. долларов США. Часть средств будет направлена на благотворительные цели", - написал он.

Напомним, 25 февраля Окружной административный суд Киева признал, что Посольство Украины в Канаде и МИД Украины систематически сообщали властям Канады о Портнове недостоверную информацию, которая стала основанием для введения канадских санкций.

Окружной административный суд Киева исследовал всю истребованную у МИД Украины переписку с канадским посольством и Генпрокуратурой Украины и пришел к выводу, что санкции в отношении Портнова вводились на основании несуществующих фактов, непроверенной и недостоверной информации, неподтвержденных документов и с нарушением принципа презумпции невиновности.

Суд также установил прямую связь между недостоверной корреспонденцией украинского посольства в Канаде и сохранением в отношении Портнова канадских санкций и факт содействия этому посольства Украины в Канаде.

Как сообщали Українські Новини, 15 мая политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) опровергла ложную информацию, ранее опубликованную на своем официальном веб-сайте, о якобы причастности Портнова к преступлениям против Евромайдана, оккупации Крыма и государственной измене.

12 марта Шевченковский райсуд Киева обязал Украинское национальное информационное агентство "Укринформ" и руководителя пресс-центра Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую опровергнуть недостоверную информацию, распространенную ими о якобы причастности Портнова к госизмене и расследовании в отношении него уголовного производства.

26 февраля Печерский райсуд Киева обязал МИД Украины опровергнуть информацию о Портнове, согласно которой Канада незаконно ввела санкции.

Больше новостей о: МИД Украины Санкции Андрей Портнов Генеральная прокуратура Украины Возмещение ущерба

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