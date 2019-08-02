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02 серпня 2019, пʼятниця, 16:54 21
Силові структури 2019-08-02T17:30:01+03:00
Українські Новини
Підозрюваний у корупції екс-начальник поліції не задекларував 2 квартири і машину

Підозрюваний у корупції екс-начальник поліції не задекларував 2 квартири і машину

Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua

Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) просить Національне антикорупційне бюро розслідувати декларування недостовірної інформації колишнім начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитром Головіним за 2017 рік.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

За результатами перевірки декларації Головіна за 2017 рік Нацагентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (484 тис. гривень)

Встановлено, що він не задекларував свій автомобіль, квартиру і квартиру дружини, а також вказав недостовірні відомості про свій дохід і дохід дружини.

"загалом відомості, зазначені посадовою особою в декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн", - написано у повідомленні.

НАЗК направило висновок щодо ознак кримінального злочину в Національне антикорупційне бюро.

Як повідомляли Українські Новини, Головін підозрюється в розкраданні великої партії цигарок, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Специализовання антикорупційна прокуратура наполягає на взятті Головіна під варту.

НАБУ просить суд заарештувати квартири, машини і бази відпочинку підозрюваного.

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