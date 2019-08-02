Підозрюваний у корупції екс-начальник поліції не задекларував 2 квартири і машину

Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) просить Національне антикорупційне бюро розслідувати декларування недостовірної інформації колишнім начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитром Головіним за 2017 рік.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.\r\nЗа результатами перевірки декларації Головіна за 2017 рік Нацагентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (484 тис. гривень)\r\nВстановлено, що він не задекларував свій автомобіль, квартиру і квартиру дружини, а також вказав недостовірні відомості про свій дохід і дохід дружини.\r\n"загалом відомості, зазначені посадовою особою в декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. грн", - написано у повідомленні.\r\nНАЗК направило висновок щодо ознак кримінального злочину в Національне антикорупційне бюро.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Головін підозрюється в розкраданні великої партії цигарок, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.\r\nСпециализовання антикорупційна прокуратура наполягає на взятті Головіна під варту.\r\nНАБУ просить суд заарештувати квартири, машини і бази відпочинку підозрюваного.