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02 серпня 2019, пʼятниця, 16:15 61
Політика 2019-08-02T17:45:03+03:00
Українські Новини
СБУ, журналісти, або провокація спецслужб: Богдан розповів, кого підозрює у "зливі" його заяви в мережу

СБУ, журналісти, або провокація спецслужб: Богдан розповів, кого підозрює у "зливі" його заяви в мережу

Андрій Богдан. Фото:
Андрій Богдан. Фото: "РБК-Україна"/Віталій Носач

Голова Офісу Президента Андрій Богдан, який вчора написав заяву про звільнення, заявив, що йому невідомо, як знімок документа з'явився в інтернеті. Про це сказав, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу в Івано-Франківську, де сьогодні з робочою поїздкою перебуває Президент Володимир Зеленський.

"Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті, не знаю. Може - журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб", - сказав Богдан.

Також на питання, чи є у Богдана бажання звільнитися, він відповів: "моє Бажання мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву в будь-який момент".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення.

Також після поширення в ЗМІ заяви про увольнениии Андрій Богдан опублікував на своїй сторінці в Facebook жартівливий пост, героєм якого став мер Києва Віталій Кличко.

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