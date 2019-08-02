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02 серпня 2019, пʼятниця, 14:43 12
Президент 2019-08-02T15:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив івано-франківським губернатором топ-менеджера Ахметова

Зеленський призначив івано-франківським губернатором топ-менеджера Ахметова

Денис ШмыгальФото: facebook.com / Денис Шмигаль
Денис ШмыгальФото: facebook.com / Денис Шмигаль

Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

Про це сказано в указі №574 від 1 серпня, передають Українські Новини.

Раніше Шмигаль був керівником Бурштинської теплової електростанції (Івано-Франківська область).

До цього він працював заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області та начальника управління економіки Львівської ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.

Раніше Зеленський призначив головою Черкаської ОДА підприємця Шевченка.

Бурштинська ТЕС входить до складу "ДТЕК Західенерго". ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management. 100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову.

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