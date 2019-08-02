Зеленський призначив івано-франківським губернатором топ-менеджера Ахметова

Президент Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.\r\nПро це сказано в указі №574 від 1 серпня, передають Українські Новини.\r\nРаніше Шмигаль був керівником Бурштинської теплової електростанції (Івано-Франківська область).\r\nДо цього він працював заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області та начальника управління економіки Львівської ОДА.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.\r\nРаніше Зеленський призначив головою Черкаської ОДА підприємця Шевченка.\r\nБурштинська ТЕС входить до складу "ДТЕК Західенерго". ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management. 100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову.