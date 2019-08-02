Директор ДБР має намір узурпувати владу остаточно, - адвокат Романенко

Адвокат вважає, що Роману Трубі варто провести лікнеп і пояснити, що таке "колегіальність", так як він хибно трактує це поняття.

Про це Ярослав Романенко написав в своєму блозі на Korrespondent.net.

На його думку, заяви Труби в ефірі одного з телеканалів про те, що він, нібито, відповідає за Бюро і має право приймати рішення одноосібно - ні що інше, як намір узурпувати владу в ДБР остаточно.

"В ефірі одного з телеканалу Роман Михайлович досить дивно трактував поняття "колегіальність". На його думку, колегіальність це цитую "створення Колегії в тому чи іншому правоохоронному органі, куди входять керівник, його заступники, керівники територіальних управлінь і структурних підрозділів, і за результатами засідання Колегії приймається рішення, - пише Романенко. - Однак в ЗУ "Про Державний бюро розслідувань" (п.4 ст.4) чітко вказано, що незалежність Державного бюро розслідувань від незаконного втручання в його діяльність гарантується колегіальним прийняттям найбільш важливих рішень керівництвом ДБР. І про Колегію в законі - жодного слова. Такий інструмент, як "колегіальність" закладався в Закон саме з метою дотримання балансу. Тобто, як запобіжник від прийняття політично мотивованих рішень керівництвом бюро.

Адвокат зазначив, що випускник юридичного вишу відверто плаває в юридичній термінології, як було з поняттям "підозра" на брифінгу на позаминулому тижні.

Ярослав Романенко також прокоментував маневр директора Бюро Труби зі створенням внутрішнього документа - Регламенту, яким він фактично сам собі дозволив приймати рішення одноосібно, в разі, якщо його заступники з його думкою не згодні.

"Де тут принцип колегіальності? А про консультації, компромісних узгодженнях рішень Труба взагалі колись чув? А якщо два заступники будуть проти, він також буде приймати рішення одноосібно - так би мовити, брати на себе відповідальність?", - задається питаннями адвокат.

Експерт також нагадав, що до сих пір не створена Дисциплінарна комісія і не затверджено положення про неї, не працюють підрозділи внутрішнього контролю, не проводяться конкурси. І про всі ці факти Рада громадського контролю при Бюро неодноразово інформувала громадськість і державні установи. Тим часом, наявність в ДБР Дисциплінарної комісії і Ради громадського контролю були ще й вимогою міжнародних експертів і Євросоюзу.

"Виходить, Труба відверто плював і на них. Вважаю, все це - очевидні симптоми узурпації Романом Трубою влади в Державному бюро розслідувань", - резюмував Ярослав Романенко.

Нагадаємо, що Генпрокуратура викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення підозр.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.