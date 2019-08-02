"Заяву" про відставку Богдана поширювали з Офісу Президента, - журналіст

Заяву про звільнення за власним бажанням голови Офісу президента України Андрія Богдана поширили з самого Офісу.

Про це заявила журналіст НВ Христина Бердинських.

"З президентського офісу я отримала фотографію нібито заяви Богдана з проханням звільнити його за власним бажанням з моменту бажання". Я б ніколи в житті не опублікувала цей папірець, якщо б не отримала його від офіційної особи", - написала вона.

При цьому Бердинських зазначила, що сам Богдан на питання — чи це фейк, відповів, що не коментує цю інформацію.

"І, звичайно, одразу стало очевидно, що і Богдан, і ОПУ, так і президент Володимир Зеленський, просто приколюються і використовують медіа. Причому всі медіа країни. Новину про відставку Богдана опублікували більшість ЗМІ. Про це весь вечір міркували телеканали. Українські ЗМІ ретвітили західні журналісти", - висловила свою думку журналіст, зазначивши, що досі немає жодного офіційного спростування або підтвердження цієї інформації.

Як повідомляли Українські Новини, 2 серпня Богдан не прийшов в Офіс Президента на роботу, оскільки працює на виїзді.

Богдан, заяву про звільнення якого поширили в ЗМІ, опублікував на своїй сторінці в Facebook жартівливий пост, героєм якого став мер Києва Віталій Кличко.