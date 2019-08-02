підписатися на розсилку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 серпня 2019, пʼятниця, 12:02 17
Силові структури 2019-08-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
Прикордонники звільняються через заборгованість із зарплати, - голова Держприкордонслужби

Прикордонники звільняються через заборгованість із зарплати, - голова Держприкордонслужби

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко оцінює недофінансування служби 938 млн гривень.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна передають Українські Новини.

"Якщо відверто говорити, вона катастрофічна", - сказав Дейнеко, коментуючи ситуацію з фінансуванням прикордонної служби.

За його словами, заборгованість у виплаті підлеглим грошової допомоги на оздоровлення з березня становила  291,4 млн гривень.

Також він зазначив, що винагороди прикордонникам за участь у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) значно нижче, ніж у військовослужбовців Збройних сил: військовослужбовець ЗСУ отримує щомісячну доплату до 17 тис. гривень, прикордонник - 10 тис. гривень.

Заборгованість за цією винагородою перед особовим складом, який несе службу в зоні ООС, становла з березня 159 млн гривень.

Проблемним він також назвав забезпечення служби пально-мастильними матеріалами.

Недофінансовується також будівництво житла для співробітників служби.

Така ситуація призводить до підвищення соціальної напруженості та відтоку кадрів.

Дейнеко вважає за необхідне збільшити фінансування служби з держбюджету.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці травня Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби Петра Цигикала.

Більше новин про: Держприкордонслужба Сергій Дейнеко

Архів
Новини
Володимир Зеленський і Андрій Богдан . Фото: .facebook/Андрій Богдан
Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення 13:48 Доповнено
В суботу в Україні місцями пройдуть дощі, температура повітря вдень до +27 13:37
Телеканал 112 Україна Фото: 112.ua
Обстріл телеканалу 112: СБУ попросила суд визначити, чи нанесений збиток 13:37
Протестувальникам феросплавникам слід запитати у Коломойського, чому він виводив мільярди в офшори, а не інвестував у модернізацію, - Марунич 13:24
В Офісі Президента помстилися Клімкіну, "забувши" про звільнення його дружини 13:24 Документ
більше новин
Андрій Богдан
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку 23:01
Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія 07:30
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
більше новин
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Сьогодні у Києві на Південному мосту обмежать рух до осені 08:10
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця 09:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok