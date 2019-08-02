Прикордонники звільняються через заборгованість із зарплати, - голова Держприкордонслужби

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко оцінює недофінансування служби 938 млн гривень.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна передають Українські Новини.\r\n"Якщо відверто говорити, вона катастрофічна", - сказав Дейнеко, коментуючи ситуацію з фінансуванням прикордонної служби.\r\nЗа його словами, заборгованість у виплаті підлеглим грошової допомоги на оздоровлення з березня становила 291,4 млн гривень.\r\nТакож він зазначив, що винагороди прикордонникам за участь у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) значно нижче, ніж у військовослужбовців Збройних сил: військовослужбовець ЗСУ отримує щомісячну доплату до 17 тис. гривень, прикордонник - 10 тис. гривень.\r\nЗаборгованість за цією винагородою перед особовим складом, який несе службу в зоні ООС, становла з березня 159 млн гривень.\r\nПроблемним він також назвав забезпечення служби пально-мастильними матеріалами.\r\nНедофінансовується також будівництво житла для співробітників служби.\r\nТака ситуація призводить до підвищення соціальної напруженості та відтоку кадрів.\r\nДейнеко вважає за необхідне збільшити фінансування служби з держбюджету.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці травня Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби Петра Цигикала.