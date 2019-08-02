Прикордонники звільняються через заборгованість із зарплати, - голова Держприкордонслужби

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко оцінює недофінансування служби 938 млн гривень.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна передають Українські Новини.

"Якщо відверто говорити, вона катастрофічна", - сказав Дейнеко, коментуючи ситуацію з фінансуванням прикордонної служби.

За його словами, заборгованість у виплаті підлеглим грошової допомоги на оздоровлення з березня становила 291,4 млн гривень.

Також він зазначив, що винагороди прикордонникам за участь у зоні операції Об'єднаних сил (ООС) значно нижче, ніж у військовослужбовців Збройних сил: військовослужбовець ЗСУ отримує щомісячну доплату до 17 тис. гривень, прикордонник - 10 тис. гривень.

Заборгованість за цією винагородою перед особовим складом, який несе службу в зоні ООС, становла з березня 159 млн гривень.

Проблемним він також назвав забезпечення служби пально-мастильними матеріалами.

Недофінансовується також будівництво житла для співробітників служби.

Така ситуація призводить до підвищення соціальної напруженості та відтоку кадрів.

Дейнеко вважає за необхідне збільшити фінансування служби з держбюджету.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці травня Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби Петра Цигикала.